Báo Pháp loại Messi khỏi đội hình hay nhất 2020, bất ngờ với sao thay thế

Thứ Ba, ngày 05/01/2021 13:02 PM (GMT+7)

Tờ L’Equipe (Pháp) mới đây đã khiến các cộng đồng bóng đá dậy sóng khi gạch tên siêu sao Lionel Messi khỏi danh sách 11 cầu thủ hay nhất thế giới.

Trong một động thái mới đây, tờ L’Equipe đã đưa ra sự lựa chọn riêng của mình ở đội hình hay nhất năm 2020. Dẫu vậy, những sự lựa chọn của tờ báo Pháp, đặc biệt là vị trí của Messi, đã gây ra không ít tranh cãi.

Messi không được tờ L’Equipe ưu ái như Neymar

Nên biết, tờ L’Equipe chỉ thay đổi đúng 2 vị trí so với đội hình hay nhất năm 2020 do FIFA bầu chọn. Theo đó, Alisson Becker nhường chỗ cho Manuel Neuer, trong khi Messi nhường chỗ cho Neymar, một cầu thủ đang chơi tại giải Ligue 1 của Pháp.

Còn lại, mọi vị trí khác đều không đổi. Bayern vẫn áp đảo trong đội hình hay nhất năm 2020 của L'Equipe với 5 gương mặt gồm Robert Lewandowski, Neuer, Alphonso Davies, Joshua Kimmich và Thiago Alcantara (người hiện đã chuyển sang khoác áo Liverpool).

Đội bóng có nhiều đại diện thứ 2 là Liverpool với Virgil van Dijk và Trent Alexander-Arnold. Còn lại, Real Madrid, PSG, Man City và Juventus mỗi đội góp 1 đại diện, lần lượt là Sergio Ramos, Neymar, Kevin de Bruyne và Cristiano Ronaldo.

Đội hình hay nhất thế giới năm 2020 của L’Equipe

Đội hình hay nhất năm 2020 của FIFA

Việc L’Equipe gạch tên Messi và thay bằng Neymar có vẻ là một động thái muốn xoa dịu “gà nhà”. Neymar đã không có tên trong danh sách 3 ứng viên cuối cùng của giải FIFA The Best 2020, cũng như trong đội hình hay nhất năm 2020 do FIFA bầu chọn dù đã trải qua một mùa giải khá thành công.

Tiền đạo người Brazil là đầu tàu dẫn dắt đội bóng nước Pháp đi đến trận chung kết Champions League 2019/20, cũng như đoạt cú ăn 3 tại giải quốc nội. Trong khi đó, Messi đã trải qua một năm 2020 đầy sóng gió cả về khía cạnh chuyên môn lẫn hậu trường. Anh suy giảm phong độ trên sân cỏ, cũng như tạo ra vụ lùm xùm náo loạn bậc nhất về tương lai.

Sau khi biết mình không lọt vào top 3 ứng viên cuối cùng cho giải The Best 2020, Neymar đã đăng nhiều dòng trạng thái đầy mỉa mai FIFA, như “sau khi chia tay tennis, tôi đã chuyển sang chơi bóng rổ”, hay “tôi cũng chẳng chơi bóng rổ nữa, giờ tôi là game thủ rồi”.

