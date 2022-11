Báo Indonesia: ‘Quang Hải và Egy Maulana đang bị lãng quên tại châu Âu’

Tờ Bola Sports vừa có bài so sánh về hai ngôi sao này để cho thấy rằng các giải đấu hàng đầu châu Âu luôn rất khắc nghiệt. Sự khắc nghiệt ấy khiến các cầu thủ Đông Nam Á vốn thua thiệt về thể hình và thể lực, gặp nhiều khó khăn để chen chân vào đội hình chính, tìm cơ hội thể hiện.

Quang Hải thường được vào sân trong thời gian cuối trận trong khi 4 trận gần nhất, Egy chỉ đá đúng 2 phút

“Cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam, Nguyễn Quang Hải, đang phải trải qua một chặng đường chông gai trong mùa giải đầu tiên chơi bóng ở châu Âu cho Pau FC”, Bola Sports viết về Quang Hải. “Anh đã được trao cơ hội thể hiện nhưng chưa tạo được ảnh hưởng đáng kể. Do đó, số phút thi đấu của anh giảm dần.

Đúng là anh đã ghi bàn trong trận hòa Rodez 2-2, nhưng rồi Quang Hải đã bị đẩy về lại băng ghế dự bị trong các trận đấu tiếp theo. Những trận gần đây tại Ligue 2, số phút thi đấu của Quang Hải lần lượt là 12, 8, 4 và 0”.

Egy gần như mất tích trong đội hình Zlate Moravce

Tình hình của Egy không khá hơn. Và có một điểm chung giữa hai cầu thủ kỹ thuật này là khi không có họ trên sân, CLB chủ quản của họ lại thi đấu tốt hơn. Bởi vậy, các HLV càng có lý do để không đặt niềm tin vào họ.

“Trong màu áo Zlate Moravce ở giải VĐQG Slovakia, Egy được ra sân rất nhỏ giọt”, Bola Sports miêu tả về tình hình của Egy. “Zlate Moravce đang tận hưởng thành quả nhờ các quyết định chuẩn xác của HLV Ivan Galad. 4 trận gần nhất, CLB này thắng 3, hòa 1, nhưng Egy không có bất cứ đóng góp nào.

Anh chỉ mòn mỏi trên băng ghế dự bị. Tổng số phút của anh ở quãng thời gian này chỉ là 2. Egy đang dần đánh mất cơ hội thể hiện mình tại Slovakia”.

Cùng gặp vận đen khi sang châu Âu thử vận may, nhưng có một điều Egy may mắn hơn Quang Hải là anh sẽ được về dự AFF Cup 2022. Bởi khi bóng lăn tại các quốc gia Đông Nam Á thì giải VĐQG Slovakia sẽ nghỉ đông. Do vậy Egy sẽ không gặp vướng bận như Quang Hải với Pau FC.

Nguồn: https://tienphong.vn/bao-indonesia-quang-hai-va-egy-maulana-dang-bi-lang-quen-tai-chau-au-post1484574.tpo