Báo chí dự đoán ĐT Anh vào bảng "tử thần" World Cup, Ronaldo - Messi hả hê

Trước thềm lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 (23h ngày 1/4), trang The Sun mới đây đã tiến hành bốc thăm thử dựa trên thuật toán của một siêu máy tính. Kết quả, ĐT Anh nằm ở bảng "tử thần" với đại kình địch Đức, nhà vô địch châu Phi Senegal và đại diện Nam Mỹ Peru.

The Sun dự đoán Ronaldo, Messi sẽ góp mặt tại bảng đấu "dễ thở"

Thú vị hơn, trong lần bốc thăm thử đầu tiên hôm 28/3, Anh cũng chung bảng với Đức. Theo cách phân nhóm hạt giống của FIFA, thầy trò Gareth Southgate thuộc nhóm 1 (bên cạnh Brazil, Bỉ, Pháp, Argentina, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và chủ nhà Qatar), còn Đức thuộc nhóm hạt giống 2, vì vậy khả năng hai đội chạm trán nhau tương đối cao.

Trái ngược ĐT Anh, Bồ Đào Nha và Argentina rơi vào bảng đấu "dễ thở". Cụ thể, nhà cựu vô địch châu Âu chung bảng với Mỹ, Morocco, Ecuador, còn đương kim vô địch Copa America đối đầu Thụy Sĩ, Serbia, Saudi Arabia. World Cup 2022 nhiều khả năng cũng là kỳ World Cup cuối cùng Cristiano Ronaldo, Lionel Messi góp mặt.

World Cup 2022, diễn ra tại Qatar từ 21/11 đến 18/12 chứng kiến lần đầu tiên sự kiện bóng đá danh giá nhất thế giới khởi tranh vào mùa đông. Cho tới thời điểm hiện tại, 29/32 tấm vé dự World Cup đã có chủ. Ngoại trừ khu vực châu Phi và CONCACAF (Bắc Trung Mỹ & Caribe), các châu lục khác vẫn phải chờ loạt trận play-off khép lại mới xác định đủ đại diện tới Qatar.

Dựa vào kết quả bốc thăm thử, có thể thấy The Sun dự đoán 3 đội giành "vé vớt" là Peru, Scotland, New Zealand. Điều này đồng nghĩa, Peru sẽ đánh bại đại diện châu Á (UAE hoặc Australia), New Zealand cũng vượt qua đại diện CONCACAF (Costa Rica) ở các trận play-off liên lục địa.

Anh, Đức, Senegal sẽ tạo nên bảng "tử thần" ở World Cup 2022?

Trong khi đó, Scotland phải tham dự bán kết nhánh A, vòng play-off khu vực châu Âu gặp Ukraine và nếu giành chiến thắng, họ tiếp tục bước vào chung kết nhánh gặp Xứ Wales (thời điểm diễn ra các trận đấu này vẫn chưa được xác định).

4 nhóm hạt giống ở World Cup 2022 Nhóm 1: Qatar, Brazil, Bỉ, Pháp, Argentina, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha Nhóm 2: Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Thụy Sỹ, Uruguay, Croatia, Mỹ, Mexico Nhóm 3: Senegal, Iran, Nhật Bản, Morocco, Serbia, Ba Lan, Hàn Quốc, Tunisia. Nhóm 4: Canada, Cameroon, Ecuador, Saudi Arabia, Ghana, 3 đội còn lại tham dự thông qua vòng play-off.

