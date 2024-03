Arsenal sắp đón tiền đạo giá 60 triệu bảng, tận dụng vụ Newcastle bị dọa trừ điểm

Newcastle đang có mùa giải không mấy thành công khi đứng ở giữa BXH, lực lượng bị tổn thất nghiêm trọng vì chấn thương. HLV Eddie Howe đã được bảo đảm tương lai nhưng lãnh đạo CLB lại phải đối mặt với những biến động sẽ diễn ra trong mùa hè tới.

Newcastle khó lòng đoạt được vé dự cúp châu Âu trong mùa giải này và còn đối mặt nguy cơ bị trừ điểm

Với việc làm ăn không được suôn sẻ và thua lỗ 73 triệu bảng sau thuế trong mùa giải 2022/23, đội bóng vùng Tyneside nằm trong diện bị trừ điểm theo cách xử án mới từ phía Premier League. Trong vòng 3 mùa giải qua Newcastle thua lỗ lên tới 155 triệu bảng, bao gồm cả kết quả tài chính từ thời chế độ cũ của ông chủ Mike Ashley, trong khi luật Premier League quy định không thua lỗ quá 105 triệu bảng trong vòng 3 mùa.

Dù được quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) chống lưng với nguồn lực kinh tế khổng lồ, nhưng Newcastle không thể nhờ nguồn tiền bơm vào từ bên ngoài để xóa các khoản lỗ đó được. Do vậy ban lãnh đạo đội bóng đã bàn khả năng sẽ bán những trụ cột nào được giá trong thị trường hè 2024 để bù đắp.

Mới đây tờ The Athletic cho biết tiền đạo người Thụy Điển Alexander Isak có thể sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên Newcastle bán đi. Isak gia nhập Newcastle năm 2022 với giá 58 triệu bảng từ Real Sociedad và đã ghi 22 bàn trong 42 trận, thể hiện trình độ cao và thích ứng với phong cách bóng đá Anh.

Isak đã ghi 22 bàn sau 42 trận cho Newcastle

Nguồn tin cho hay Isak đã vươn lên trở thành một trong những cầu thủ Arsenal quan tâm nhất cho kế hoạch mua trung phong của họ. Mặc dù đang ghi bàn ở phong độ cao nhưng ban lãnh đạo Arsenal cùng HLV Mikel Arteta đều đã xác định phải mua trung phong trong hè 2024, nhưng họ đang tìm những mục tiêu chất lượng cao mà vừa tiền bởi Ivan Toney của Brentford bị hét mức giá rất cao gần 100 triệu bảng.

Mặc dù Toney đã xác nhận sẽ rời Brentford sau mùa giải này, Arsenal vẫn nghiên cứu các cầu thủ khác. Viktor Gyokeres của đội đầu bảng giải VĐQG Bồ Đào Nha Sporting được xem là sự thay thế sáng giá, nhưng Gyokeres cũng sẽ ngốn nhiều tiền bởi nhiều CLB lớn tại châu Âu cũng săn đuổi chân sút người Thụy Điển từng đá cho Brighton này.

Do đó Arsenal đã chuyển sang đồng hương của Gyokeres, Isak bởi anh không những đã quen chơi bóng ở Premier League (như Toney) mà còn có mức phí dự kiến rẻ hơn cả Gyokeres lẫn Toney. Các CLB đều biết nhu cầu bán cầu thủ của Newcastle nên Arsenal có thể tận dụng điều đó để đàm phán giảm mức giá xuống tầm 60 triệu bảng.

Isak và Gyokeres ở ĐT Thụy Điển

Dù vậy The Athletic cho biết cá nhân HLV Arteta đang bàn kỹ với giám đốc thể thao Edu về trường hợp của Isak. Mặc dù chân sút này được coi là một tiền đạo cắm nhưng anh có xu hướng dạt trái, chưa kể thể hình và cách chơi của anh nặng về kỹ thuật hơn. Trong khi đó Gyokeres rất to con và cơ bắp, đúng với một trung phong cổ điển mà Arsenal cần kiểu cầu thủ đó hơn, trong khi đá kiểu Isak thì “Pháo thủ” đã có Gabriel Jesus và cả Leandro Trossard.

Ngoài Isak, Newcastle cũng sẽ bán tiền vệ Bruno Guimaraes và trung vệ Sven Botman. Guimaraes được đánh giá sẽ “đắt hàng” nhất và Newcastle thậm chí định hét mức phí gần 100 triệu bảng cho cầu thủ người Brazil này.

