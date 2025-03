Arnold - Salah - Van Dijk sắp ra đi, Liverpool nguy cơ mất trắng 137 triệu bảng

Các fan Liverpool tá hỏa sau khi biết tin hậu vệ cánh phải Trent Alexander-Arnold đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid. Hậu vệ người Anh được cho là đã 3 lần từ chối đề nghị của Liverpool để gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dưới dạng cầu thủ tự do.

Theo báo Anh, hậu vệ Arnold đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid

Các liverpudlian phản ứng khá tiêu cực với khả năng Arnold đến Real Madrid theo dạng tự do. Trong những năm qua, mối hiềm khích giữa Liverpool và Real Madrid là rất lớn, do đội chủ sân Anfield 2 lần thất bại trước đối thủ này trong các trận chung kết Champions League. Do vậy, đã có fan đốt áo Arnold, coi hậu vệ người Anh là kẻ phản bội và đòi tước luôn vai trò đội phó.

Nhưng có một con số thống kê sẽ khiến người hâm mộ "Lữ đoàn đỏ" phải giật mình. Theo Transfermarkt, Liverpool có nguy cơ mất trắng 137,4 triệu bảng trong phiên chợ hè năm nay nếu như bộ ba Mohamed Salah, Virgil Van Dijk và Trent Alexander-Arnold rời đi theo dạng cầu thủ tự do. Cả 3 cầu thủ này đều đang bước vào những tháng cuối cùng hợp đồng với Liverpool và chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ ký hợp đồng gia hạn.

Trên bình diện châu Âu, không có đội bóng nào có nguy cơ mất nhiều như Liverpool. Đội xếp thứ hai là Lille, với nguy cơ mất 64,6 triệu bảng nếu các cầu thủ trụ cột của đội bóng Pháp rời đi theo dạng tự do. Đáng chú ý nhất trong số các ngôi sao của Lille có thể rời đi, đó là Jonathan David.

Liverpool sẽ mất trắng 137,4 triệu bảng nếu không thể giữ Salah, Van Dijk và Arnold

Tiền đạo người Canada đã thông báo về việc anh không gia hạn với Lille mà sẽ rời đi tìm bến đỗ mới trong mùa hè. Cũng giống Salah, Van Dijk và Arnold của Liverpool, David nhận được nhiều đề nghị từ các đội bóng lớn, trong đó có cả Liverpool.

Bayern Munich cũng có nguy cơ mất đến 50 triệu bảng nếu các trụ cột của mình không ký hợp đồng gia hạn. Dù vậy, "Hùm xám" vẫn đang làm việc tích cực để giữ lại Joshua Kimmich hay Alphonso Davies. Cửa gia hạn của đội bóng Đức cao hơn so với Liverpool.

Các vị trí tiếp theo gồm Napoli (34,4 triệu bảng), Everton (32 triệu bảng), Fulham (31 triệu bảng), Crystal Palace (30,8 triệu bảng), Man City (28,7 triệu bảng), Atalanta (27,4 triệu bảng), Bayer Leverkusen (25,2 triệu bảng).