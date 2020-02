7 anh hào đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Kịch tính chưa từng có, Chelsea coi chừng

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 13:21 PM (GMT+7)

Chelsea có vị thế tốt nhất trong nhóm đua tranh chiếc vé còn lại dự Champions League mùa sau.

Cục diện cuộc đua vào Top 3 Ngoại hạng Anh mùa này gần như đã an bài. Liverpool quá vượt trội so với phần còn lại, và với 22 điểm bỏ xa đội xếp thứ 2, thầy trò Jurgen Klopp chắc chắn bỏ túi chiếc vé dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, với 51 điểm, Man City cũng đang hơn các CLB đứng ngoài Top 4 tới 14 điểm cho tới trước vòng 26. Một khoảng cách quá an toàn cho nhà ĐKVĐ. Chỉ kém Man City 2 điểm, cơ hội của Leicester cũng là cực cao.

Lampard cần thận trọng cho giai đoạn cuối mùa

Trong bối cảnh ấy, việc đội thứ 4 là Chelsea chỉ hơn nhóm phía sau 4 điểm trước khi bước vào vòng 26 đang tạo ra một cuộc đua nghẹt thở cho tấm vé duy nhất dự Champions League duy nhất còn ở trạng thái “mở”. Có tới 7 đội bóng tham gia cuộc đua cho 1 chiếc vé còn lại, gồm Chelsea, Tottenham, Sheffield United, Everton, MU, Wolves và có thể cả Arsenal.

Dĩ nhiên nếu nhìn trên bảng xếp hạng vào thời điểm hiện tại, Chelsea đang là đội có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành chiếc vé còn lại dự Champions League. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch thi đấu và những đối thủ còn lại của The Blues ở 13 vòng đấu còn lại ở Ngoại hạng Anh mùa này, thầy trò Frank Lampard có lý do để lo lắng. Mọi chuyện hoàn toàn có thể đảo chiều, trở thành một tấn bi kịch cho The Blues.

Rõ ràng Chelsea sẽ có một lịch thi đấu rất nặng nề, nếu không muốn nói là nặng nề nhất so với các đối thủ cạnh tranh. Họ sẽ phải đối đầu với 4 “đại gia” trong nhóm Big Six là MU, Tottenham, Man City và Liverpool. Bên cạnh đó, Chelsea còn có thêm 2 trận derby đầy bất trắc với West Ham và Crystal Palace, đều ở trên sân khách.

Nhắc tới West Ham, hẳn các CĐV Chelsea chưa quên thất bại 0-1 của The Blues trước The Hammers vào ngày 30/11/2019 trên sân Stamford Bridge, cũng chính là trận lượt đi mùa này. Còn Crystal Palace cũng mới có 2 trận hòa liên tiếp trước hai “ông lớn” Arsenal và Man City.

Bên cạnh đó, ở vòng 35, họ phải làm khách của Sheffield United, một trong những đối thủ đua Top 4. Nên biết, trên sân nhà, Sheffield United chỉ kiếm được ít hơn Chelsea đúng 1 điểm trong các trận sân nhà và từng quật ngã Arsenal tại tổ ấm Bramall Lane. Chưa hết, đến vòng 38, Chelsea phải chạm trán Wolves, đội bóng cũng ôm mộng tiến ra châu Âu và có lối chơi cực kỳ khó chịu.

Phong độ thất thường của Chelsea thời gian qua có thể sẽ khiến các CĐV của họ càng lo lắng hơn, khi chỉ thắng vỏn vẹn 3 trong 10 trận gần nhất. Thêm nữa, việc không có bất kỳ tân binh nào ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông cũng sẽ khiến HLV Lampard phải đau đầu hơn ở bài toán nhân sự.

Lịch thi đấu cuối mùa của Chelsea Vòng 26: Chelsea – MU Vòng 27: Chelsea – Tottenham Vòng 28: Bournemouth – Chelsea Vòng 29: Chelsea – Everton Vòng 30: Aston Villa – Chelsea Vòng 31: Chelsea – Man City Vòng 32: West Ham – Chelsea Vòng 33: Chelsea – Watford Vòng 34: Crystal Palace – Chelsea Vòng 35: Sheffield United – Chelsea Vòng 36: Chelsea – Norwich Vòng 37: Liverpool – Chelsea Vòng 38: Chelsea – Wolves

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/7-anh-hao-dua-top-4-ngoai-hang-anh-kich-tinh-chua-tung-co-chelsea-coi...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/7-anh-hao-dua-top-4-ngoai-hang-anh-kich-tinh-chua-tung-co-chelsea-coi-chung-c9a755888.html