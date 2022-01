4 cầu thủ Việt Nam sắp sang Nhật thi đấu, họ là những ai?

Thông tin 4 cầu thủ trẻ của CLB Sài Gòn sắp sang Nhật Bản thi đấu 1, Phạm Văn Luân: sinh năm 1999, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ Khánh Hoà, khoác áo các đội Phố Hiến, Đắk Lắk, Cần Thơ và gia nhập CLB Sài Gòn từ 2021. Phạm Văn Luân từng được gọi lên tuyển U19 Việt Nam, U21 Việt Nam, U22 Việt Nam, U23 Việt Nam. 2, Vũ Hồng Quân: sinh năm 1999, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, trưởng thành từ CLB Than Quảng Ninh, từng khoác áo các đội Lâm Đồng, Phù Đổng và Than Quảng Ninh và gia nhập CLB Sài Gòn từ năm 2022. Vũ Hồng Quân từng được gọi lên đội tuyển U22 Việt Nam. 3, Nguyễn Văn Sơn: sinh năm 2001, chơi ở vị trí tiền đạo, trưởng thành từ các đội trẻ Than Quảng Ninh. Nguyễn Văn Sơn từng được gọi lên tuyển U18 Việt Nam, U19 Việt Nam và khoác áo CLB Sài Gòn từ năm 2022. 4, Bùi Ngọc Long: sinh năm 2001, chơi ở vị trí tiền vệ, trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Viettel, từng khoác áo đội trẻ Than Quảng Ninh, PVF và gia nhập CLB Sài Gòn từ năm 2021. Bùi Ngọc Long từng được gọi lên đội tuyển U19 Việt Nam năm 2019 và năm 2020. FC Ryukyu được thành lập năm 2003. Câu lạc bộ này có trụ sở tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản. FC Ryukyu bắt đầu thi đấu tại giải J.League 2 từ năm 2019. Cựu huấn luyện viên tuyển Nhật Bản và đội U20 Việt Nam Philippie Troussier từng làm Tổng giám đốc của FC Ryukyu từ năm 2008 đến 2010. Azul Claro Numazu được thành lập vào năm 1990, nằm ở tỉnh Shizuoka, Nhật Bản. Azul Claro Numazu bắt đầu thi đấu tại giải J.League 3 từ năm 2017. Đội bóng này thi đấu ổn định, có bản sắc riêng suốt những năm qua.