1001 lý do khiến bóng đá Olympic không hấp dẫn bằng World Cup và EURO

Bóng đá nam là "ngoại lệ" duy nhất Bóng đá nam là môn thể thao tập thể duy nhất phải chịu hạn chế tại Olympic. Các môn thể thao khác như bóng rổ, bóng chuyền đều có thể quy tụ các vận động viên giỏi nhất tranh tài. Ngay nội dung dành cho nữ của bóng đá cũng vậy. Sự so sánh gần nhất về mặt Olympic với bóng đá là bóng rổ, nơi không có chính sách tham gia tương tự và không có giới hạn độ tuổi khi tuyển chọn. Kể từ khi “Dream Team” của Mỹ đánh dấu sự ra mắt của các cầu thủ NBA tại Thế vận hội năm 1992, nội dung bóng rổ nam đã có sự góp mặt của tỷ lệ lớn các cầu thủ từ giải đấu mạnh nhất thế giới. Bóng rổ Olympic giờ đây thường được đánh giá cao hơn FIBA World Cup. Đội hình 12 cầu thủ của đội tuyển bóng rổ nam Mỹ tham dự Olympic Paris 2024 được cho là đội hình mạnh nhất kể từ Dream Team 1992, với sự góp mặt của các siêu sao kỳ cựu LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, cựu cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) NBA Joel Embiid và Jayson Tatum, người vào chung kết NBA. Đối thủ cạnh tranh Huy chương vàng lớn nhất của Mỹ sẽ là đội Serbia do cầu thủ ba lần đạt danh hiệu MVP NBA Nikola Jokic dẫn đầu, đội Canada do hậu vệ Shai Gilgeous-Alexander, cầu thủ được bầu chọn là All-NBA First Team, và đội Pháp có cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất năm của NBA Rudy Gobert và tân binh xuất sắc nhất năm của NBA Victor Wembanyama. Tóm lại, những cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất đã có mặt tại Paris mà không lo ngại nhiều về việc sự tham gia của họ sẽ ảnh hưởng thế nào đến mùa giải NBA 2024-2025, bắt đầu vào tháng 10.