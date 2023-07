10 CLB đắt giá nhất thế giới: Arsenal & Man City cán mốc trên 1 tỷ euro, MU hạng mấy?

Theo cập nhật mới nhất từ trang Transfermarkt, họ đánh giá Arsenal đã tăng giá trị đội hình lên thành 1,09 tỷ euro. Con số ấn tượng ấy đến từ việc "Pháo thủ" có mùa giải 2022/23 thi đấu trên cả tuyệt vời với việc cán đích ở vị trí thứ 2 tại Ngoại hạng Anh.

Arsenal tăng giá trị đội hình "phi mã"

Nhiều ngôi sao của Arsenal chưa kể vẫn rất trẻ và còn hợp đồng dài hạn với đội chủ sân Emirates. Điều này càng tăng thêm giá trị đội hình "Pháo thủ" theo đánh giá của Transfermarkt.

Nhưng Arsenal vẫn phải xếp dưới Man City. Nửa xanh thành Manchester đang là CLB được Transfermarkt đánh giá có đội hình giá trị nhất thế giới khi tăng lên thành 1,19 tỷ euro. Điều này không bất ngờ bởi Man City là CLB thành công nhất vào mùa giải vừa qua. Họ đoạt cú ăn 3 đẳng cấp, trong đó ấn tượng nhất phải kể tới chiến tích vô địch Cúp C1 lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Tuy nhiên trong thời gian tới, Arsenal có thể soán vị trí số một từ tay Man City. Lý do bởi họ sắp đón những ngôi sao mới như Declan Rice và Jurrien Timber. 2 cầu thủ này có tổng giá trị chuyển nhượng rơi vào khoảng 170 triệu euro.

Trong danh sách top 5 CLB có đội hình đắt giá nhất thế giới còn góp mặt thêm đội bóng Anh khác là Chelsea (951,7 triệu euro). Vào mùa giải đã qua "The Blues" vung rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng. Dù vậy đến kỳ chuyển nhượng hè 2023, giá trị của đội hình của đội chủ sân Stamford Bridge lại bị Transfermarkt đánh giá giảm so với trước đây do đã bán đi nhiều ngôi sao.

MU cũng bị giảm giá trị đội hình, Transfermarkt đánh giá "Quỷ đỏ" chỉ đạt 773,8 triệu euro. Tuy nhiên nửa đỏ thành Manchester vẫn đứng thứ 9 trong BXH các CLB có đội hình đắt giá nhất thế giới.

MU có giá trị đội hình nằm ngoài top 5

Top 10 CLB có giá trị đội hình đắt giá nhất thế giới theo đánh giá của Transfermarkt 1. Manchester City (1,19 tỷ euro) 2. Arsenal (1,09 tỷ euro ) 3. Real Madrid (975,5 triệu euro) 4. Chelsea (951,7 triệu euro) 5. Bayern Munich (939,5 triệu euro) 6. PSG (870,6 triệu euro) 7. Barcelona (860 triệu euro) 8. Liverpool (848,8 triệu euro) 9. Manchester United (773,8 triệu euro) 10. Tottenham Hotspur (755,3 triệu euro)

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/10-clb-dat-gia-nhat-the-gioi-arsenal-man-city-can-moc-tren-1-t...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/10-clb-dat-gia-nhat-the-gioi-arsenal-man-city-can-moc-tren-1-ty-euro-mu-hang-may-c28a56155.html