MU đạt thỏa thuận cá nhân với Onana, ra giá mới nhất hỏi mua siêu sao

Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU đã tăng giá hỏi mua Onana để gửi tới Inter Milan. Tổng mức phí là 50 triệu euro, trong đó 45 triệu euro trả trước và 5 triệu euro phụ phí trả sau. Số tiền này tăng 5 triệu euro so với lời đề nghị trước đó.

MU rất cố gắng để có được Onana ở kỳ chuyển nhượng hè 2023

Về phía Inter Milan, khả năng cao họ sẽ lại từ chối số tiền 50 triệu euro mà MU gửi đến. Quan điểm của "Nerazzurri" là 60 triệu euro để "Quỷ đỏ" đưa Onana rời khỏi sân Giuseppe Meazza. Tuy nhiên Fabrizio Romano tin rằng 55 triệu euro có thể là con số phù hợp để thương vụ này đi đến hồi kết.

Những cuộc thương thảo giữa MU và Inter Milan sẽ còn tiếp tục. Con nhớ ở thương vụ chiêu mộ Mount, nửa đỏ thành Manchester cũng mua được ngôi sao người Anh với mức phí ít hơn so với những gì Chelsea mong muốn. Do vậy, các fan đội chủ sân Old Trafford kỳ vọng việc đó lặp lại ở thương vụ mua Onana.

Về phía bản thân Onana, Fabrizio Romano khẳng định thủ thành người Cameroon đã đạt những thỏa thuận cá nhân với MU. Vấn đề còn lại ở chỗ nửa đỏ thành Manchester thống nhất được với Inter Milan về mức phí chuyển nhượng.

MU cần tìm thủ môn mới cho mùa giải mới, khi họ vẫn chưa thể đi đến thống nhất với De Gea về việc ký hợp đồng mới. Trên lý thuyết hiện tại, thủ thành người Tây Ban Nha là cầu thủ tự do bởi anh đã hết hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.

Nếu chiêu mộ thành công Onana, đó sẽ là hợp đồng thứ hai mà MU ký được ở kỳ chuyển nhượng hè 2023. Tân binh đầu tiên của nửa đỏ thành Manchester chính là Mount.

MU không thể chi tiêu nhiều bởi họ có quỹ chuyển nhượng khiêm tốn 120 triệu bảng. Trong khi đó, hàng loạt ngôi sao không được HLV Ten Hag trọng dụng vẫn chưa được "Quỷ đỏ" thanh lý để dồn tiền vào quỹ chuyển nhượng.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/mu-dat-thoa-thuan-ca-nhan-voi-onana-ra-gia-moi-nhat-hoi-mua-si...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/mu-dat-thoa-thuan-ca-nhan-voi-onana-ra-gia-moi-nhat-hoi-mua-sieu-sao-c28a56128.html