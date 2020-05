Mặc quây ngực tôn vòng 1 đầy đặn, con gái Hàn Quốc nóng bỏng top đầu châu Á?

Áo quây là món đồ được nhiều chị em châu Á ưa thích khi ra phố.

Thiết kế quây ngực có nhiều kiểu dáng khác nhau

Thời gian gần đây, nhiều cô gái Việt đua theo trào lưu mặc áo quây gợi cảm.

Dáng áo quây ngực nói chung không phải là món đồ thời trang xa xỉ hay xa lạ đối với các chị em hiện nay. Về lý thuyết, chúng là một dải vải quấn quanh thân trên phụ nữ và không hề có dây quai đeo. Thông thường, thiết kế quây ngực có độ co giãn rất tốt, giúp ôm sát cơ thể mà không bị tụt.

Trên thực tế, áo quây có nhiều kiểu dáng và độ dài khác nhau, có thể là dạng ống ngắn ôm sát, hở eo hoặc áo quây dáng suông, áo quây denim, áo quây bra, áo quây cách điệu phần ngực... Theo đó, ở quốc tế, có một số danh từ dùng để chỉ trang phục quây ngực nói chung của phụ nữ như: Tube top, strapless top hoặc bandeau top.

Áo tube top là trang phục quây ngực gợi cảm, phổ biến toàn thế giới.

Cụ thể, tube top (áo ống/ áo quây) được định nghĩa là trang phục không tay, quấn quanh thân trên phụ nữ, bó sát trên ngực, co giãn tốt. Tiền thân của áo tube top là đồ mặc đi biển của các cô gái trẻ, xuất hiện từ những năm 1950. Nhà thiết kế Elie Tahari tuyên bố rằng ông là người giúp áo tube top trở nên phổ biến khi đến New York năm 1971. Tuy nhiên, với tính chất gợi cảm của trang phục, tube top bị cấm sử dụng ở một số trường hợp. Năm 2010, áo tube top bị cấm ở một số trường học, ví dụ như trường New Jersey vì khiến các nam sinh mất tập trung. Năm 2018, làn sóng phản đối áo tube top bùng lên ở các trường học tại San Francisco vì lập luận đây là "trang phục đáng xấu hổ của phụ nữ".

Còn strapless top và bandeau top cũng đều chỉ những thiết kế quây ngực của chị em, không có dây đeo hoặc vai áo. Trong đó, strapless top là các mẫu mã cố định quây trên ngực, không chú trọng chiều dài ngắn chiếc áo. Còn bandeau top (hay băng đô - từ tiếng Pháp, có nghĩa là một dải) thường là dáng áo quây ngắn hoặc áo tắm dáng quây ngực.

Strapless top có nhiều kiểu dáng, mẫu mã phong phú.

Bandeau top là thiết kế quây ngực dáng ngắn hoặc áo tắm quây ngực.

Chị em Hàn Quốc mặc quây ngực gợi cảm ra phố

Mặc áo quây ngực tôn dáng đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Bên cạnh chị em Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan... phụ nữ Hàn Quốc cũng không nằm ngoài xu thế này. Thông thường, khi diện áo quây, phái đẹp sẽ sử dụng áo lót dán hoặc hoặc áo lót không dây quai để tạo nên tổng thể đẹp tinh tế. Tuy nhiên, một số chị em xứ sở Kim chi chẳng ngại đi ngược lại nguyên tắc. Họ tích cực lăng xê mốt để lộ dây áo lót - từng bị coi là "thảm họa thời trang".

Công thức phối đồ cùng áo quây của chị em Hàn Quốc là: Mặc quây ngực cùng quần jeans hoặc quần short. Bên cạnh đó, họ có thể sử dụng thêm áo khoác ngoài để giảm bớt độ gợi cảm của áo quây.

Thiết kế áo quây tôn lên nét đẹp hình thể của chị em Hàn Quốc.

Chị em Hàn Quốc cố tình mặc lộ dây áo lót khi diện đồ quây ngực.

Mặc áo quây cùng quần jeans là gợi ý phối đồ của chị em xứ Kim chi.

Chị em phối áo quây cùng quần short để có vẻ ngoài năng động.

Một số hình ảnh diện áo quây khác của con gái châu Á. (Ảnh: Người mẫu Joanna Lin, Aujjima Kosuma).

