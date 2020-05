Can Lộ Lộ, "thôn nữ tắm sông" ngấm đòn đau, mất tất cả vì mặc hở không biết điểm dừng

Thứ Năm, ngày 28/05/2020 10:42 AM (GMT+7)

Dàn mẫu nổi lên nhờ ăn mặc táo bạo không được khán giả đánh giá cao.

1. Can Lộ Lộ trở nên nổi tiếng chỉ sau 1 đêm nhờ clip quay cảnh tắm do chính mẹ cô đăng tải lên mạng xã hội (năm 2011). Để đẩy cao tên tuổi sau đó, cô liên tục xuất hiện với phong cách thời trang thiếu vải, phản cảm để tăng lượt người theo dõi. Việc nổi lên nhanh chóng giúp Can Lộ Lộ kiếm được không ít tiền. Được biết, mỗi dịp được mời tham dự sự kiện, cô nhận trả thù lao lên tới 120.000 nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng).

Tuy nhiên, với chiêu trò khoe thân để nổi tiếng, Can Lộ Lộ bị dân mạng chỉ trích nặng nề, đồng tình "đuổi" khỏi showbiz vì làm xấu mặt làng giải trí. Tới năm 2013, người mẫu sinh năm 1985 còn bị cấm sóng vĩnh viễn trên truyền hình vì những ồn ào ăn mặc.

Hết thời, Can Lộ Lộ bị bắt gặp cảnh làm phục vụ ở quán karaoke.

Khoảng 2-3 năm trở lại đây, Can Lộ Lộ có nhiều thay đổi tích cực trong phong cách thời trang. Thay vì ăn mặc táo bạo, kiệm vải, cô nàng chuyển sang gu thanh lịch, nữ tính.

2. Ngô Hy Nhi (sinh năm 1995) là người mẫu tiếp theo nổi lên nhờ gu mặc gợi cảm, được nhiều người biết đến từ khi 17 tuổi. Tuy nhiên, cách làm này khiến sự nghiệp của cô không bền vững, nhanh chóng hết thời sau vài năm theo nghề. Trong giai đoạn hoàng kim, cô nhận được nhiều hợp đồng làm người mẫu xe hơi giá trị.

Ngô Hy Nhi được biết đến với danh xưng "bản sao Can Lộ Lộ". Cô từng chia sẻ: "Tôi không ngại khi bị gọi là bản sao của Can Lộ Lộ. Nhưng tôi trẻ và cơ thể cũng nóng bỏng hơn."

Năm 2014, Ngô Hy Nhi bị khán giả tẩy chay vì vô tư lột đồ trước sảnh một bệnh viện thẩm mỹ. Cụ thể, cô nàng "trùng tu" vòng 1 nhưng bị hỏng, cởi áo chứng minh và yêu cầu bệnh viện tiến hành làm lại. Sau nhiều ồn sao, Ngô Hy Nhi không còn nhận được các hợp đồng béo bở. Cô quyết định giải nghệ vào năm ngoái.

3. Thẩm Giai Hy cũng nằm trong số những chân dài nổi tiếng nhờ thời trang táo bạo. Cô từng "cho ra lò" bộ hình thôn nữ mặc yếm không phòng hộ gây tranh cãi. Cách mặc không phù hợp khiến Thẩm Giai Hy bị dân mạng "ném đá", kêu gọi tẩy chay. Có người gọi cô là "người đẹp rẻ tiền".

Thẩm Giai Hy sở hữu chiều cao 1m63, số đo 3 vòng ấn tượng 90-57-90 (cm). Đây là những chỉ số cơ thể đáng mơ ước của phụ nữ, vì thế cô nàng rất tự tin và lún sâu vào việc chụp hình táo bạo.

Trước những ý kiến bình luận tiêu cực, Thẩm Giai Hy lên tiếng giải thích rằng: "Tôi chỉ muốn mang đến màu sắc mới ở vùng thôn quê, nơi mà mọi thứ đều tự nhiên, không bị gò bó." Sau bộ ảnh trên, cô nàng vẫn tiếp tục chụp nhiều bộ hình áo tắm, nội y, váy áo kiệm vải khác tuy nhiên sự nghiệp không có gì nổi trội.

4. Hot girl chân dài Fancy Trần Á mất điểm trong mắt người hâm mộ vì cố tình ăn mặc hớ hênh khi trò chuyện trực tiếp. Theo Sinchew, cô nàng mặc crop top ngắn không kèm nội y nên khi giơ tay lên đã để lộ hình ảnh kém duyên. Nếu đây là sự cố thì không có gì đáng nói nhưng sự thật là Trần Á cố tình.

Trần Á thản nhiên nói với người hâm mộ rằng: "Thật ra tôi cố tình khoe đấy. Các bạn có thể chụp ảnh màn hình rồi chia sẻ với những người khác." Sau sự việc trên, Trần Á nhận phải nhiều lời chỉ trích, chê bai vì hành động thô lỗ, mặc kệ việc có thể bị phạt vì mặc phản cảm khi livestream.

