Phải cao bằng 9 cái đầu, thân hình chữ XVDBO: 6 chuẩn đẹp bị la ó của người Hàn

Thứ Năm, ngày 10/10/2019 08:52 AM (GMT+7)

Ở Hàn Quốc có những chuẩn mực cái đẹp khắc nghiệt đến mức trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Xu hướng làm đẹp hot Sự kiện:

Người Hàn Quốc có vô số chuẩn mực về cái đẹp.

Không phải vô cớ khi có người nói rằng Hàn Quốc là một quốc gia duy mỹ với vô số tiêu chuẩn khắc nghiệt về cái đẹp. Dần dần nó trở thành mỗi ám ảnh đè nặng lên cuộc sống của người dân xứ Hàn. Mới đây trên mạng xã hội Hàn Quốc lan truyền tấm hình của nữ ca sĩ Beyonce. Mặc dù nặng 79 kg nhưng cô được đánh giá là có đường cong gợi cảm và vòng eo quyến rũ, mang nét đẹp phồn thực.

Netizen Hàn bày tỏ "cô ấy chỉ nặng 79 kg thôi ư?", "bao nhiêu cân cũng không phải là vấn đề vì người cô ấy toàn cơ bắp" và thẳng thắn thừa nhận nếu Beyonce là ca sĩ ở Hàn Quốc nhất định sẽ bị coi thường bị vóc dáng không đạt chuẩn và khi đó tài năng không còn nghĩa lý.

Vấn đề về vóc dáng của Beyonce trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn tại Hàn Quốc.

Cân nặng dưới 50kg

Cho dù bạn cao bao nhiêu, chỉ cần bạn vượt quá con số 50kg bạn đều bị quy kết là thừa cân. Dễ dàng nhận thấy, các nữ thần tượng xứ Hàn luôn giữ mức cân nặng ở đầu 4. Người đẹp nào bị phải thực hiện chế độ giảm cân nghiêm ngặt, thậm chí có người khủng hoảng đến mức mắc chứng rối loạn ăn uống. Nhiều người không chịu được áp lực đã từ bỏ con đường ca sĩ thần tượng. Không chỉ các thần tượng bị ép cân, các cô gái Hàn Quốc cũng bị ám ảnh bởi cân nặng. Những ai đi ngược lại chuẩn trên thường sẽ bị chê cười, cô lập, thậm chí là bắt nạt.

Kyla (bên trái) bị chỉ trích vì thân hình mũm mĩm, cô đã tạm ngừng hoạt động với nhóm Pristin và trở về Mỹ.

Đôi chân gầy gò bị ví như que củi của nữ thần sắc đẹp xứ Hàn Yoon A.

Eo không vượt quá 60cm

Nếu số đo vòng hai chuẩn thường thấy là 60cm thì ở Hàn Quốc eo thon phải dưới 60cm. Lisa, Rose (Black Pink) chỉ có vòng eo nhỏ ở mức 48cm hay vòng eo của Mina (AOA) cũng phá kỷ lục vòng eo 56cm huyền thoại trước đó của cựu thành viên Kara Goo Hara. Đạt được con số 60cm đã khó, dưới 60cm là một công cuộc gian nan hơn rất nhiều. Những vòng eo nhỏ như sắp gãy khiến không ít người lo lắng cho tình trạng sức khỏe của các nữ thần tượng.

Rose (Black Pink) gây ấn tượng với vòng eo con kiến.

Làn da trắng sứ

Trong khi các cô gái phương Tây cố gắng nhuộm đen làn da trắng, thì phái đẹp Hàn Quốc lại tìm mọi cách để có được nước da như tuyết. Bởi người Hàn quan niệm làn da sẽ thể hiện phẩm chất con người. Dễ thấy, các sản phẩm trang điểm và skin care của Hàn đều có công dụng làm trắng. Phong cách trang điểm sương sương cũng hướng đến việc tạo cho làn da một vẻ đẹp trong suốt, trắng sáng như sứ.

Làn da trắng không tì vết được xem là chuẩn mực nhan sắc tại Hàn.

Mắt hai mí

Đa số người Hàn đều có mắt một mí, nhưng chuẩn mực cái đẹp của họ lại là những đôi mắt to tròn, hai mí. Thậm chí ai sinh ra may mắn có được mắt hai mí được xem là một đặc ân. Chính bởi vậy tỉ lệ phẫu thuật mắt hai mí ở Hàn Quốc nhiều không đếm xuể, thậm chí họ còn không cho rằng đó là can thiệp "dao kéo".

Người Hàn Quốc thường nhờ đến các phương pháp thẩm mỹ để có được đôi mắt hai mí.

Những chữ cái gây ám ảnh

Bạn sẽ được công nhận là đẹp khi bạn có thân hình S line, gương mặt V line, chân tay dài thẳng giao nhau ở vùng eo tạo dáng chữ X. Còn nếu bạn rơi vào ba chữ cái D, B, O thì bạn sẽ cảm thấy mình vô cùng xấu xí. D line chỉ dáng người có vòng hai những bà bầu, B line được hiểu là cơ thể của phụ nữ có vòng bụng và vòng ngực lớn. Còn O line tròn từ trên xuống dưới để miêu tả vóc dáng của người béo phì.

Đường cong cơ thể S line gợi cảm được nhiều người theo đuổi.

Tỉ lệ cơ thể 1:9, 1:8

Dù cao lớn hay thấp bé, bạn vẫn được coi là đẹp nếu phù hợp với công thức lấy chiều dài của đầu nhân lên 8 lần (hoặc 9 lần). Nếu kết quả bằng hoặc xấp xỉ chiều cao thực tế thì đó chính là chuẩn mực. Mới đây, cư dân mạng Hàn còn phát hiện ra tỉ lệ 1:9 tương ứng với vóc dáng của thành viên Lisa (Black Pink).

Cô gái Thái Lan được ca ngợi tại Hàn Quốc.

Một số người cho rằng những chuẩn mực trên khiến người Hàn Quốc cố gắng hoàn thiện mình. Nhưng số đông phản ứng gay gắt rằng đây hoàn toàn là những tiêu chí siêu thực, vô hình chung gông kìm tất cả con người. Có một thực tế đáng buồn rằng ở Hàn Quốc năng lực là thứ xếp sau ngoại hình. Dẫu rằng, nhận thức được điều đó nhưng người Hàn không dễ gì có thể thay đổi.