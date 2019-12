Vợ xinh như mộng của Phan Văn Đức úp mở không gian đám hỏi, than thở điều này

Thứ Năm, ngày 19/12/2019 10:52 AM (GMT+7)

Đăng tải loạt ảnh mới hé lộ không gian đám hỏi, Nhật Linh - vợ tương lai của Phan Văn Đức nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía người hâm mộ trước ngày cả hai về chung một nhà.

Mới đây, Nhật Linh bất ngờ hé lộ những bức ảnh đầu tiên về không gian tổ chức đám hỏi "giấu tên" được nhiều người cho là của cô và Phan Văn Đức. Trong ảnh, vợ tương lai của Phan Văn Đức quyết định giấu kín thời gian chính xác diễn ra buổi lễ. Tuy nhiên, qua hình ảnh của Nhật Linh chia sẻ, người hâm mộ vẫn có thể thấy được là một bữa tiệc giản dị, ấm cúng.

Đáng chú ý, vợ tương lai xinh đẹp gốc Nghệ An của Văn Đức cũng "than thở" rằng: "Đuối như con cá chuối" khiến cư dân mạng càng thêm phấn khích. Nhiều người hâm mộ gửi những lời chúc phúc cho Nhật Linh - Văn Đức trước ngày cả hai sắp về chung một nhà.

Ngoài những gửi lời chúc mừng, không ít cư dân mạng mong chờ người trong cuộc sẽ đăng tải loạt ảnh cận mặt của tân lang, tân nương. Bởi, trước đó, Nhật Linh chia sẻ bức ảnh cưới nhưng giấu mặt chú rể. "Ở thời điểm phù hợp nhất, mặc lên người bộ váy cưới đẹp nhất, gả cho người đáng tin cậy nhất . Đó chính là vì tình yêu", Nhật Linh viết.

Phan Văn Đức công khai hẹn hò hot girl Nhật Linh và anh sớm đưa bạn gái về ra mắt gia đình.

Từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Vợ sắp cưới của chàng cầu thủ gốc Nghệ An đã tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Tuy nhiên, cô không theo đuổi nghề dạy trẻ mà đang là chuyên viên và nhận dạy các lớp học trang điểm tại Hà Nội.

