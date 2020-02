Valentine đầu tiên trở thành vợ chồng, Phan Văn Đức bí mật tặng quà “khủng” cho cô giáo hot girl

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 14:24 PM (GMT+7)

Nối gót Đình Trọng, Phan Văn Đức là cầu thủ tiếp theo dành tặng cho vợ món quà đầy ý nghĩa nhân ngày Lễ Tình nhân.

Phan Văn Đức dành tặng món quà Valentine bất ngờ cho bà xã của mình.

Phan Văn Đức nổi tiếng trong hội cầu thủ bởi vừa đẹp trai, giỏi giang lại chiều vợ. Chàng tiền vệ luôn dành cho vợ Nhật Linh những món quà đặc biệt bất ngờ vào ngày kỷ niệm của cả hai.

Valentine là ngày cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, và cũng là mùa Valentine đầu tiên cặp đôi này đón mừng cùng nhau với tư cách là vợ chồng.

Bởi vậy, Phan Văn Đức đã bí mật dành tặng bà xã hot girl món quà bất ngờ. Theo đó, chàng cầu thủ CLB SLNA đi ra ngoài từ sớm và nói rằng không về nhà. Điều này khiến cô vợ mới cưới có phần tủi thân vì tưởng rằng chồng quên luôn dịp đặc biệt này.

Sau đó, Văn Đức đã trở về nhà kèm theo món quà khiến Nhật Linh không khỏi ngạc nhiên. Tiền vệ xứ Nghệ ôm một bó hoa hồng lớn cùng hộp quà trang sức có giá trị bao gồm sợi dây chuyền và nhẫn để dành tặng bà xã nhân ngày lễ Tình nhân.

Anh chàng bí mật mua hoa và quà để tặng vợ mình.

Anh chàng còn đăng tải clip tặng quà lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái nhắn nhủ đến Nhật Linh: “Em yêu, hôm nay là Valentine đầu tiên của vợ chồng mình, anh muốn mình có một dấu mốc thật đặc biệt để về sau này vợ chồng mình cùng con cháu xem lại sẽ biết được ba mẹ đã có một tình yêu đẹp như thế nào. Mong đôi ta sẽ “khóa tim” dài lâu em nhé!”

Tiền vệ xứ Nghệ còn tự tay đeo nhẫn và dây chuyền cho Nhật Linh.

Ngày 30/1, đám cưới cầu thủ Phan Văn Đức và vợ là Võ Nhật Linh (SN 1997) đã diễn ra tại quê nhà Nghệ An sau khi công khai bên nhau từ cuối tháng 8/2019. Vì vậy, ngày Valentine năm nay càng thêm ý nghĩa khi cặp đôi về chung một nhà, đặc biệt bà xã Văn Đức còn thông báo tin vui đã mang thai con đầu lòng.

Sau đám cưới, Phan Văn Đức quay trở lại tập luyện cùng CLB SLNA chuẩn bị cho mùa giải mới. Tiền vệ sinh năm 1996 đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân.

Trước đó, cầu thủ Trần Đình Trọng cũng lần đầu thể hiện tình cảm với bạn trên mạng xã hội trước thềm Valentine. Trong ảnh, cả hai cùng diện áo đôi màu đỏ tươi thắm, chụp ảnh khoe nhẫn đôi.

Đình Trọng dành tặng món quà ý nghĩa cho bạn gái mình.

“Valentine năm nay, Anh 1 chiếc nhẫn – Em 1 chiếc nhẫn, hợp lại sẽ thành 1 đôi. Love you so much. Đeo áp út xưa rồi nhé các bồ, nhẫn yêu năm nay phải đeo ngón trỏ nha. Như tim nay chỉ 1 người, cùng chung 1 hướng, chung cách tỏ rõ tình yêu”, Đình Trọng viết.

