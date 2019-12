Sau lễ đính hôn của “tình cũ” Văn Đức, Ngọc Nữ khoe nhẫn kim cương ở ngón áp út

Thứ Tư, ngày 25/12/2019 15:06 PM (GMT+7)

Hành động khoe nhẫn kim cương của người đẹp Ngọc Nữ khiến mọi người đồn đoán cô nàng đã được bạn trai tỏ tình ngay sau đám hỏi của Văn Đức và Nhật Linh.

Phan Văn Đức vừa tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Nhật Linh.

Tiền vệ Phan Văn Đức và bạn gái giáo viên Nhật Linh đã chính thức tổ chức đám hỏi ở Nghệ An sau quãng thời gian yêu đương khá tai tiếng, mà một trong số những lùm xùm đó liên quan đến “tình cũ” Nguyễn Ngọc Nữ - Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Ngay sau khi lễ đính hôn của Văn Đức được tổ chức, Ngọc Nữ đã đăng tải một bức ảnh lên trang cá nhân. Trong ảnh, cô nàng đeo nhẫn đính kim cương ở ngón áp út cùng dòng chia sẻ: “Dream”.

Ngọc Nữ đăng bức ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út

Nhiều dân mạng tò mò rằng không biết bức ảnh của Ngọc Nữ có hàm ý gì. Có người cho rằng, cô nàng muốn ngầm khẳng định mình cũng có bạn trai và được người yêu cầu hôn, hoặc người đẹp mua nhẫn về với mục đích để đeo cho vui.

Trước đó, Văn Đức và Nhật Linh từng khoe nhẫn đôi.

Trước đó, Ngọc Nữ đăng một bức ảnh kèm theo dòng chia sẻ: “Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself….” (tạm dịch: Cuộc sống không phải là đi tìm chính mình. Cuộc sống là hoàn thiện chính mình). Ngay lập tức một anti-fan liền bình luận bức ảnh Văn Đức - Nhật Linh tươi cười hạnh phúc trong lễ ăn hỏi vào bức ảnh của Ngọc Nữ. Cô nàng không ngại ngần mà đáp trả thẳng thắn.

Ngọc Nữ bức xúc đáp trả khi bị khiêu khích

Phan Văn Đức - Võ Nhật Linh công khai bên nhau từ cuối tháng 8/2019. Sau đó, cặp đôi thường xuyên bình luận ngọt ngào qua lại, đăng ảnh tình cảm trên mạng xã hội.

Điều này đã dẫn đến lùm xùm về mối quan hệ “tay ba” khi Ngọc Nữ dành những lời lẽ khá nặng nề khi nói về Văn Đức, ám chỉ mình bị phản bội.

Mối quan hệ phức tạp của bộ ba Ngọc Nữ - Văn Đức – Nhật Linh

Ngọc Nữ được mọi người biết đến khi được chàng cầu thủ xứ Nghệ tặng vòng nguyệt quế trong trận đấu với U23 Uzbekistan ở giải giao hữu tứ hùng ngay trên sân Mỹ Đình. Cả hai thường xuyên bình luận trên trang cá nhân, theo dõi nhau qua từng trận bóng nhưng khi được hỏi, cả Ngọc Nữ và Văn Đức đều một mực phủ nhận mối quan hệ.

Nguồn: http://danviet.vn/song-tre/sau-le-dinh-hon-cua-tinh-cu-van-duc-ngoc-nu-khoe-nhan-kim-cuong-o-ngo...Nguồn: http://danviet.vn/song-tre/sau-le-dinh-hon-cua-tinh-cu-van-duc-ngoc-nu-khoe-nhan-kim-cuong-o-ngon-ap-ut-1044287.html