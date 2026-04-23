Trúng thưởng "nghỉ phép 7 ngày vì mưa" vẫn hưởng lương, nữ nhân viên khiến dân mạng ghen tị

Nữ nhân viên này sống tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, làm việc tại một công ty đồ ăn vặt. Cô trở nên nổi tiếng sau khi trúng giải thưởng "độc lạ" này trong một buổi bốc thăm nội bộ của công ty.

Công ty có tên Mala Wangzi, được thành lập năm 2009 bởi Trương Dục Đông và đặt trụ sở tại Trường Sa. Doanh thu thường niên của doanh nghiệp này lần đầu vượt mốc 1,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 220 triệu USD) vào năm 2024.

Con trai của nhà sáng lập, Trương Tử Long, sinh năm 2000, hiện là người phụ trách mảng marketing online của thương hiệu. Anh đã ghi lại toàn bộ buổi bốc thăm và đăng tải lên mạng xã hội dưới tài khoản “Spicy Son”, nơi anh sở hữu hơn 262.000 người theo dõi.

Nữ nhân viên may mắn (phải) rạng rỡ nụ cười khi trúng giải thưởng “nghỉ ngày mưa”. Ảnh: Sohu

“Bạn đã bao giờ thấy một thành phố mưa tới 82 ngày trong 90 ngày chưa? Để động viên nhân viên, chúng tôi đã chuẩn bị bốc thăm cho tất cả mọi người. Hôm nay chúng tôi đứng chờ ngay trước cửa công ty để xem ai là người may mắn”, Trương nói trong video.

Đoạn clip cho thấy các nhân viên lần lượt bốc thăm từ một chiếc hộp. Một nữ nhân viên khác đã trúng máy sấy quần áo tự động và tỏ ra vô cùng vui mừng, dù gặp khó khăn khi bê phần thưởng.

Chương trình nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết tháng 4 tại miền Nam Trung Quốc mưa nhiều kéo dài. Ở các tỉnh như Hồ Nam hay Quảng Đông, độ ẩm cao và mưa liên tục khiến việc đi lại hàng ngày trở nên bất tiện.

Trương cho biết ý tưởng này xuất phát từ việc lắng nghe những lời than phiền của nhân viên về việc đi làm dưới trời mưa.

Các phần thưởng trong buổi bốc thăm khá thiết thực, bao gồm ủng đi mưa, ô (dù), cùng các thiết bị gia dụng như máy sấy tóc, máy hút ẩm và máy sấy quần áo.

Bên cạnh đó còn có những phần thưởng sáng tạo hơn như “vé đi làm muộn” trong ngày mưa, trợ cấp đi lại và giải đặc biệt là 7 ngày nghỉ phép ngày mưa vẫn hưởng lương.

7 ngày nghỉ này có thể sử dụng linh hoạt, dồn lại một lần hoặc chia nhỏ theo nhu cầu. Trong khi đó, “vé đi làm muộn” cho phép nhân viên được đến trễ hai lần vào ngày mưa mà không bị phạt.

Được biết, toàn bộ hơn 100 nhân viên của công ty đều trúng thưởng trong đợt này.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ghen tị. Một người bình luận: “Ông chủ này thực sự hiểu nhân viên".

Người khác viết: “Đây chính là phúc lợi trong mơ của người lao động. Tôi ghen tị đến phát khóc".

Một ý kiến khác còn đề xuất: “Tất cả các công ty ở miền Nam nên học theo".

Những doanh nghiệp Trung Quốc có chính sách phúc lợi hào phóng thường nhận được nhiều thiện cảm từ cộng đồng mạng. Trước đó, công ty bán lẻ Pangdonglai cùng nhà sáng lập Vu Đông Lai cũng gây chú ý khi ưu tiên sức khỏe tinh thần nhân viên bằng cách "nghỉ phép khi không vui” và cho "khiếu nại” để bồi thường cho nhân viên gặp tổn thương tâm lý hoặc bị khách hàng đối xử không tốt.