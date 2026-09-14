Triệu phú mặc áo cũ 36 năm, đi xe đạp để tiền làm từ thiện

Ông Wang Chunwen, sống tại huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang, được Bộ Dân chính trao Giải thưởng Từ thiện Trung Quốc - danh hiệu cao quý nhất nước này dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật cho hoạt động thiện nguyện. Đầu tháng này, con trai ông đến Bắc Kinh nhận giải thay cha do Wang tuổi cao, không thể đi xa, theo Ningbo Daily.

Wang là nhà sáng lập Xinghua Industries, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa và thép. Từ năm 2001, ông đã quyên góp 60 triệu nhân dân tệ cho Quỹ Từ thiện Ninh Hải. Trước đó, ông dành nhiều thập kỷ tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Triệu phú Wang Chunwen. Ảnh: Xinhua

Tuổi thơ của Wang không dễ dàng. Cha mất khi ông 13 tuổi, buộc ông phải nghỉ học và đi làm thuê.

Nhớ lại tuổi thơ cơ cực, Wang cho biết ông từng chứng kiến nhiều người sống trong cảnh thiếu thốn, ngay cả những thứ thiết yếu như cơm ăn, áo mặc. Trải nghiệm thời thơ ấu khiến ông luôn tâm niệm rằng, nếu sau này giàu có, ông sẽ giúp đỡ những người kém may mắn, bởi "nỗi đau của người khác cũng là nỗi đau của mình".

Năm 1984, ông thành lập Xinghua Industries. Một sự cố xảy ra trong lần đến thăm khách hàng đã khiến ông thay đổi cách nhìn về cuộc sống: Wang không may rơi xuống giếng và được một người qua đường kịp thời cứu sống.

"Từ sau sự việc đó, mong muốn duy nhất của tôi là làm từ thiện và làm những điều tốt đẹp", Wang nói.

Năm 1988, ông quyên góp 1,5 triệu nhân dân tệ để xây cầu và đường tại quê nhà. Trong thập kỷ tiếp theo, ông tiếp tục hỗ trợ xây dựng hệ thống điện cho một ngôi làng, xây kè chắn sóng và mở trường mầm non trong huyện. Ông cũng tài trợ xây viện dưỡng lão có sức chứa 900 người cao tuổi trong khu vực.

Dù sở hữu khối tài sản lớn, Wang chưa từng mua ôtô hay biệt thự mà vẫn sống trong một căn hộ giản dị.

"Nếu đi ôtô mang tiền giúp người khó khăn, họ sẽ thấy tôi ở vị thế cao hơn. Còn đi xe đạp, họ sẽ thấy tôi cũng như họ", Wang nói. "Tôi thà dùng số tiền có thể mua một căn biệt thự để giúp những người đang gặp khó khăn. Lựa chọn đó khiến tôi thấy thanh thản. Sống trong biệt thự không thể mang lại cảm giác nhẹ nhõm ấy".

Wang sống giản dị đến mức mặc một chiếc áo khoác suốt 36 năm và ngủ trên chiếc giường gỗ suốt 80 năm. Ông thường đi giày vải do người vợ quá cố Chen Jijin tự may và nhiều lần sửa lại. Sinh thời, bà luôn ủng hộ chồng làm từ thiện.

Điều kiện sống giản dị, đơn sơ của ông Wang. Ảnh: Xinhua

Wang cho biết ông không có ý định để lại tiền tiết kiệm cho con trai hay con gái, bởi tin rằng các con nên tự lập. "Lúc sống tôi quyên góp thì chết đi cũng thế", ông khẳng định.

Theo con gái ông Wang, dù ở tuổi 98, cha cô đều đặn mỗi tháng đến công ty kiểm tra sổ sách. "Cha không quan tâm chúng tôi kiếm được bao nhiêu tiền, mà muốn đảm bảo rằng chúng tôi quyên góp đúng lúc", cô cho biết.

Câu chuyện của Wang nhận được nhiều lời ca ngợi trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Ông ấy đã làm việc thiện trong thời gian dài như vậy, thật xứng đáng được kính trọng và ngưỡng mộ", một người bình luận.

Một người khác viết: "Ông ấy đã có những đóng góp to lớn cho trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn. Đúng là một vị Phật sống!".