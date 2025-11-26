Trắng tay sau 30 năm đưa lương vợ giữ

Ở tuổi 57, chỉ còn 3 năm nữa là nghỉ hưu, ông Kenji Sato, nhân viên một công ty sản xuất tại Tokyo, bắt đầu hỏi vợ về tài sản tích lũy. Với tổng thu nhập gia đình khoảng 13 triệu yen mỗi năm, ông nhẩm tính sổ tiết kiệm phải có ít nhất 10 đến 20 triệu yen. Tuy nhiên, con số thực tế trong sổ chỉ vỏn vẹn một triệu yen khiến ông chết lặng.

"Tôi tưởng mình nhìn nhầm. 30 năm lao động cật lực của tôi rốt cuộc được cái gì?", ông Kenji nói.

Khi ông chất vấn, người vợ 55 tuổi giải thích số tiền đã chi vào học phí đại học tư thục của hai con, trả nợ mua nhà và chi phí sinh hoạt tăng cao. Bà cũng thừa nhận dùng tiền làm thêm của mình để mua sắm cá nhân.

Ảnh minh họa: Gentosha

Thực tế, suốt 30 năm hôn nhân, ông Kenji phó mặc hoàn toàn tài chính gia đình cho vợ tên Yumi. Ông chấp nhận sống theo chế độ "okozukai" (tiền tiêu vặt). Đặc biệt trong dịch Covid-19, vợ cắt giảm khoản này xuống còn 20.000 yen một tháng và duy trì đến nay.

"Dạo này một bữa trưa đơn giản nhất cũng hơn 1.000 yen, sống với 20.000 yen thật sự rất chật vật. Nhưng nghĩ sắp được nghỉ ngơi, tôi chưa từng than phiền", ông kể.

Sau cú sốc, ông nhận ra vợ quản lý tiền bạc theo kiểu đại khái, không có kế hoạch. Bản thân ông vì phó mặc nên cũng mù mờ về dòng tiền. "Nếu để ý sớm hơn, tôi đã không phải sống khổ sở với 20.000 yen mỗi tháng và nhận kết cục này", ông hối tiếc.

Câu chuyện của ông Kenji không cá biệt tại Nhật Bản. Theo khảo sát của công ty Plus Eight, gần 50% nam giới nước này ở độ tuổi 50 nhận tiền tiêu vặt từ vợ. Điều này biến tài chính gia đình thành một "hộp đen" nếu người nắm "tay hòm chìa khóa" không minh bạch.

Số liệu từ Ủy ban Trung ương về thông tin tài chính Nhật Bản cho thấy, dù tài sản trung bình của nhóm tuổi 50 là 11 triệu yen, vẫn có tới 27% hộ gia đình không có tiền tiết kiệm. Ngay cả nhóm thu nhập cao như gia đình ông Kenji, gần 10% cũng rơi vào cảnh tương tự.

Theo tính toán, để duy trì mức sống tối thiểu khi về già, một cặp vợ chồng Nhật cần khoảng 232.000 yen mỗi tháng. Nếu sống thêm 20-30 năm sau hưu trí, họ cần 55-83 triệu yen. Với một triệu yen hiện có, gia đình ông Kenji đối mặt nguy cơ phá sản tuổi già.

"May mắn là gánh nặng học phí sẽ kết thúc sau hai năm nữa. Tôi dự định tiếp tục làm việc sau tuổi 60 và trực tiếp quản lý tài chính để bù đắp cho những năm tháng đã mất", người đàn ông 57 tuổi nói.

* Tên nhân vật đã thay đổi