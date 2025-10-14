Trả lại túi xách tiền, vàng nhặt được trong lũ

Anh Kiên kể hôm đó đang vượt lũ trên đường Phủ Liễn, phường Phan Đình Phùng, chân vướng vào vật thể lạ tưởng là rác định vứt đi. Nhấc lên mặt nước, anh nhận ra đó là một túi xách bên trong có nhiều tiền mặt mệnh giá lớn. Nhìn quanh không thấy ai, chàng trai quyết định mang về, tìm cách trả lại sau.

6 chiếc nhẫn vàng và tiền mặt anh La Trung Kiên, 31 tuổi, ở tổ 16, phường Phan Đình Phùng nhặt được hôm 8/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đến nhà, anh Kiên lấy cọc tiền ra phơi khô, định đăng tin trên mạng xã hội tìm chủ nhân chiếc túi nhưng mất sóng, mất điện không thể liên lạc. Sáng 11/10, anh mang đến công an phường Phan Đình Phùng giao nộp.

Đại úy Nguyễn Văn Khánh, cán bộ công an phường cho biết khi kiểm tra trong túi có hơn 60 triệu đồng tiền mặt, 6 nhẫn vàng (tương đương 6 chỉ vàng) và một thẻ bảo hiểm y tế. Tổng giá trị tài sản gần 150 triệu đồng.

Từ thông tin trên thẻ bảo hiểm, công an phường đã tra cứu và xác định được chủ nhân là chị Đào Thị Ngọc Thu. Khi được mời đến, chị Thu đã xác nhận đó là tài sản của mình, đồng thời mô tả chính xác chiếc túi xách và số lượng nhẫn vàng.

"Trước đó, theo hồ sơ, chị Thu cũng đã đến khai báo bị mất túi", đại úy Khánh cho biết.

Anh Trung Kiên (bìa phải) trao trả lại chiếc túi cho chị Thu (áo đỏ) tại công an phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên ngày 11/10. Ảnh: Công Minh

Chị T. chủ nhân chiếc túi cho biết hôm 8/10, trong lúc lội nước sang nhà bố mẹ mang đồ tiếp tế, trời tối, nước sâu khiến túi bị tuột lúc nào không hay.

"Tôi đã nghĩ chắc chắn mất rồi. Khi Công an gọi điện báo có người nhặt được, tôi không tin nổi. Thật sự rất biết ơn anh Kiên," chị T. chia sẻ.

Anh Kiên cho biết, đợt lũ vừa qua khiến gia đình anh thiệt hại nặng nề, ước tính khoảng 1 tỷ đồng. "Nhưng giữa lúc thiên tai mất mát này, càng cần đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau" anh nói.