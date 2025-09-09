Tỏ tình bất thành, người đàn ông hắt nước tiểu vào nhà "crush"

Một vụ việc hy hữu gây phẫn nộ xảy ra tại khu Punggol, Singapore. Một người đàn ông đã bị tố cáo theo dõi và quấy rối nữ hàng xóm trong suốt nhiều năm. Đỉnh điểm của hành vi này là việc anh ta trả thù bằng cách tạt nước tiểu vào cửa nhà cô, chỉ vì bị từ chối tình cảm.

Theo đó, sự việc xảy ra tại một căn hộ chung cư ở thành phố Punggol. Người phụ nữ 46 tuổi, hiện làm nhân viên văn phòng và sống một mình. Cô cho biết, mình từng nhiều lần chạm mặt người hàng xóm này trong thang máy nhưng luôn giữ thái độ lạnh nhạt và không phản hồi khi người này bắt chuyện.

Tuy nhiên, người đàn ông không từ bỏ. Anh ta nhiều lần lén nhìn từ cửa sổ nhà mình xuống cửa nhà cô và 2 lần gửi thư tình. Vì sợ phản ứng tiêu cực nếu từ chối thẳng thừng, cô đã chọn cách im lặng và tránh né.

Ảnh minh họa.

Sau đó, sự việc trở nên nghiêm trọng khi người đàn ông tạt thẳng một ly nước tiểu vào cửa nhà người phụ nữ. Cô kể lại rằng, hôm đó mình bị bệnh nên ở nhà, vừa thức dậy thì đã ngửi thấy mùi khai nồng nặc. Kiểm tra camera an ninh, cô tá hỏa khi thấy người đàn ông mặc áo đen, cầm ly nhựa chứa chất lỏng màu vàng tạt mạnh vào cửa nhà. Sau đó, anh ta bỏ chạy theo lối cầu thang.

Cảnh tượng khiến cô vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Tường nhà, sàn nhà và cửa đều bị bẩn. Cô phải mất nguyên một ngày để dọn dẹp. Quá sức chịu đựng, cô quyết định trình báo cảnh sát.

Nữ nạn nhân cho biết thêm, cô đã có bạn trai từ nửa năm trước và người này thường xuyên lui tới căn hộ. Cô nghi ngờ hàng xóm đã nổi cơn ghen khi thấy điều này nên mới hành động bốc đồng.

Phóng viên sau đó đã đến tận nơi để phỏng vấn người đàn ông. Ban đầu, anh ta kiên quyết phủ nhận tất cả nhưng khi biết có camera ghi lại, anh liền im lặng và đóng sập cửa.

Bất ngờ, khi phóng viên chuẩn bị rời đi, người đàn ông mở cửa và thừa nhận toàn bộ sự việc. Anh cho biết, mẹ anh đang bệnh nặng, bản thân đang chịu áp lực tâm lý nên hành động mất kiểm soát:

“Lúc đó tôi không biết mình nghĩ gì. Giờ nghĩ lại thì rất hối hận…”, người đàn ông chia sẻ.

Khi được hỏi có phải vì bị từ chối tình cảm nên mới trả thù, người này lập tức chối: “Tôi từng có cảm tình với cô ấy nhưng chuyện đó qua lâu rồi. Tôi không bị kích động gì trước đó cả”.

Người đàn ông cho biết, anh sẵn sàng bồi thường và gửi lời xin lỗi, đồng thời cam kết “sẽ không bao giờ tái phạm”.

Sự việc khiến cộng đồng mạng Singapore rùng mình vì mức độ quấy rối bị che giấu kéo dài nhiều năm. Nhiều ý kiến cho rằng, phụ nữ sống một mình nên lắp camera an ninh, đồng thời cảnh giác với các mối quan hệ hàng xóm tưởng chừng vô hại.