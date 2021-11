Thủ khoa Đại học Ngoại thương có 3 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế

Thành tích của Lê Thanh Xuân

- Cuối năm 2018 Lê Thanh Xuân trúng tuyển trở thành thành viên Gen 9.5 hoạt động trong ban MC trong Câu lạc bộ MC và Thời trang Trường Đại học Ngoại thương MFC – FTU.

- 11/05/2020 Lê Thanh Xuân trở thành giảng viên online - xuất bản khóa học đầu tay trên 2 trang web học trực tuyến uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam là Unica và Edumall.

- 20/04/2021 Lê Thanh Xuân chính thức được bổ nhiệm vị trí Giám đốc (CEO) tại một công ty giáo dục.

- 25/05/2021 Lê Thanh Xuân đã có bài viết đầu tiên được xuất bản trong cuốn tạp chí Advances in Social Sciences Research Journal ASSRJ (Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Xã hội Tiến bộ). Dưới sự hướng dẫn tận tình của PGS. TS. Lê Thái Phong – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Xuân đã xuất sắc hoàn thành bài nghiên cứu với đề tài “Developing Financial Sources: The Case of Small and Medium Enterprises in Vietnam”. Đây cũng là đề tài khóa luận tốt nghiệp (Dissertation) của Xuân.

- 20/09/2021 Lê Thanh Xuân tiếp tục được xuất bản bài báo thứ 2 mang tên “Road and Air Transport Sectors to a Greener Future in the UK: Lessons for Vietnam” trên tạp chí International Journal of Management Excellence (Tạp chí quốc tế về Quản lý xuất sắc) dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của tiến sĩ Trần Minh Thu và PGS TS Lê Thái Phong. Đây cũng là đề tài cho bài tốt nghiệp môn Business Project của Xuân.

- 20/09/2021 Bài báo nghiên cứu khoa học thứ 3 của Lê Thanh Xuân được xuất bản mang tên “The bioenergy industry and the road to 2050 Net Zero goal in the UK context” trên tạp chí International Journal of Management Excellence (Tạp chí quốc tế về Quản lý xuất sắc) dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của tiến sĩ Trần Minh Thu và PGS TS Lê Thái Phong. Đây cũng là bài viết phục vụ cho môn Business Project năm cuối của Xuân.

- 23/09/2021 Lê Thanh Xuân được Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương là PGS TS Bùi Anh Tuấn ký tặng giấy khen sinh viên Đạt danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp năm 2021 Chương trình Cử nhân Kinh doanh liên kết với ĐH Bedfordshire, Anh Quốc.