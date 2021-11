Nữ sinh tốt nghiệp Thủ khoa Học viện Ngân hàng với điểm số 3,97

Thứ Tư, ngày 10/11/2021 14:03 PM (GMT+7)

Nguyễn Thị Minh Hạnh (sinh năm 1999) - sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng - Chương trình Cử nhân Chất lượng cao, Học viện Ngân hàng, là thủ khoa đầu ra xuất sắc của học viện, với điểm tốt nghiệp 3,97.

Nguyễn Thị Minh Hạnh được biết đến là một sinh viên tiêu biểu của Học viện Ngân hàng cả về học tập đến phong trào. Trong suốt 4 năm học, cô luôn cố gắng phấn đấu trong học tập, dẫn đầu về thành tích học tập và đoạt nhiều giải thưởng.

Bằng sự nỗ lực của mình, cô đã đạt 9,9/10 điểm Khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh, với đề tài “Impacts of Fintech on Vietnam financial services” – “Ảnh hưởng của Fintech đến các dịch vụ tài chính tại Việt Nam”. Ba năm liền đạt Học bổng Đặc biệt của ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng. Đạt Học bổng Toàn phần Chương trình Cử nhân Chất lượng cao trong suốt 3 năm học.

Cô cũng là tác giả bài viết “Phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, năm học 2019 – 2020. Không chỉ vậy, Minh Hạnh còn có niềm đam mê học tiếng Anh và xuất sắc đạt 8.5 IELTS chỉ trong “một tháng ôn thi nước rút”.

Chia sẻ về niềm đam mê học tiếng Anh, Minh Hạnh cho biết: “Mình cảm thấy mình rất “có duyên” với môn tiếng Anh. Từ khi còn nhỏ, mình đã rất thích học tiếng Anh và đây cũng là môn mà mình có kết quả khá tốt suốt những năm còn đi học.

Theo mình, việc sử dụng ngoại ngữ đã và đang là một kĩ năng vô cùng quan trọng mà bất cứ bạn trẻ nào cũng cần phải trau dồi, bởi kĩ năng này sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong quá trình học tập cũng như trong công việc tương lai. Mình nghĩ, yếu tố quan trọng nhất để có thể học tốt một ngôn ngữ là sự chăm chỉ, và mỗi người sẽ có một cách học phù hợp riêng, nên nếu như các bạn đã học theo bí quyết do người khác chia sẻ mà vẫn chưa thấy hiệu quả thì cũng không nên quá nản chí. Học tiếng Anh là một quá trình dài, cần đến sự siêng năng, và cũng như một câu nói trong tiếng Anh mà mình rất thích: “Hard work pays off”, mình tin rằng, mọi nỗ lực và sự chăm chỉ của các bạn chắc chắn rồi cũng sẽ đem lại kết quả xứng đáng.

Trong một tháng “nước rút” trước ngày thi, mình cố gắng luyện đề thường xuyên, sau đó mình dành thời gian chữa lỗi sai, suy nghĩ xem tại sao đáp án lại như thế này và viết ra giấy lý do mình sai để lần tới tránh mắc phải lỗi tương tự. Bằng sự tập trung, cố gắng ôn luyện, cùng với một chút may mắn, mình đã đạt được kết quả vượt ngoài mong đợi".

Bên cạnh việc học tập, Minh Hạnh cũng là một cô gái năng động, tích cực tham gia các hoạt động phong trào trong và ngoài trường. Minh Hạnh từng là Ủy viên BCH Liên Chi đoàn Chất lượng cao; Trưởng ban Truyền thông – Kĩ thuật Liên Chi đoàn Chất lượng cao, nhiệm kì 2019 – 2020. Trong suốt 4 năm học Minh Hạnh luôn đạt danh hiệu “Đoàn viên có thành tích xuất sắc toàn khóa học, Học viện Ngân hàng”. Ba năm liền đạt Danh hiệu “Đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Học viện Ngân hàng”.

Chia sẻ về những dự định sắp tới trong tương lai, Minh Hạnh cho biết: “Bởi ngành học của mình là Tài chính – Ngân hàng, nên mình có định hướng phát triển sự nghiệp tương lai theo con đường này. Mình rất có hứng thú với lĩnh vực Fintech – Công nghệ Tài chính, vì thế, hiện tại, đây cũng là lĩnh vực mà mình lựa chọn theo đuổi và làm việc. Mình cảm thấy còn khá trẻ và còn nhiều thiếu sót, vì thế, mình vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng và tích cực học hỏi thêm nhiều điều nữa”.

