'Thánh mukbang' phải lắp răng giả vì ăn quá nhiều

Trong video đăng trên trang cá nhân ngày 9/11, khi được khen hàm răng đẹp, Park Jung-won (biệt danh Tzuyang) tiết lộ đó là đồ giả.

Cô giải thích răng thật của mình bị mòn và ngắn đi do ăn uống quá nhiều. "Tôi được khuyên nên gia cố sớm nếu không sẽ phải mài đi nhiều răng thật hơn nữa", Tzuyang nói. Cô khẳng định việc làm răng "hoàn toàn không phải vì thẩm mỹ mà là vì sức khỏe", chúng chỉ được làm dài hơn răng gốc một chút.

Tzuyang cũng cảnh báo tầm quan trọng của việc chăm sóc răng miệng khi lớn tuổi, vì "nếu chân răng yếu đi, chúng có thể bị rụng".

Park Jung-won (Tzuyang) "khoe" bộ răng giả trên trang cá nhân hôm 9/11 sau khi răng thật bị mài mòn do ăn quá nhiều. Ảnh: Tzuyang's Outside Garden'/Youtube

Park Jung-won là một trong những YouTuber ẩm thực hàng đầu Hàn Quốc với biệt danh "Thánh mukbang" với gần 13 triệu người đăng ký. Cô bắt đầu làm video từ năm 2018. Dù chỉ cao 1,61 m và nặng 44-50 kg, cô có khả năng ăn uống đáng kinh ngạc. Các bác sĩ từng cho biết dạ dày của Tzuyang lớn hơn người bình thường 40%, thậm chí vượt kích thước của nhiều nam giới.

Tuy nhiên, đằng sau các video triệu view là nỗi lo sức khỏe. Tzuyang từng tiết lộ cân nặng giảm còn 44-46 kg, khiến người hâm mộ lo lắng. Cô thừa nhận việc quay video với cường độ cao đôi khi mệt mỏi, nhưng đam mê ẩm thực và khán giả là động lực. "Tôi biết hầu hết mọi người không thể ăn như vậy mà không ảnh hưởng sức khỏe. Tôi vẫn phải lắng nghe cơ thể mình", cô chia sẻ.

Park Jung-won, 28 tuổi, trong một lần quay cảnh ăn một mâm cua hoàng đế cỡ lớn. Ảnh: Tzuyang/Youtube

Theo các chuyên gia y tế, tiêu thụ liên tục lượng calo khổng lồ, gấp đến hơn 15 lần nhu cầu bình thường, có thể làm cơ thể tích tụ mỡ nội tạng, dễ dẫn đến tiểu đường và tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Dạ dày và hệ tiêu hóa bị căng thẳng kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ giãn dạ dày, trào ngược, loét hoặc rối loạn chức năng tiêu hóa.

Ngoài ra, chế độ ăn quá giàu năng lượng có thể gây stress oxy hóa và viêm mạn tính, dẫn đến tổn thương nội tạng như gan, tụy, tim mạch, ảnh hưởng giấc ngủ và gây mệt mỏi mãn tính.