Sự tử tế dù nhỏ như thế nào cũng không bao giờ lãng phí

Thứ Năm, ngày 12/08/2021 14:01 PM (GMT+7)

Trần Hoài Phương là sinh viên năm 4, lớp Quản trị Logistics 1- K59, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Sinh ra và lớn lên ở Ba Vì – một Huyện nghèo ngoại thành của Thủ đô Hà Nội, Hoài Phương quan niệm: “Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút”. Chính vì vậy cô bạn đã luôn mong muốn và phấn đấu hết sức mình cho những thứ mình yêu thích, những điều giúp bản thân phát triển và mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống này .

Trần Hoài Phương- sinh viên năm 4 -Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Mình đã từng là một cô bé học sinh cấp 1, cấp 2 năng nổ và hoạt động sôi nổi, rồi đến khi học cấp 3 có điều gì đó đã làm cho mình không còn được tự tin và năng nổ như trước nữa. Có lẽ là mình đã để sự tự ti và ngại ngùng lấn át làm cho những năm tháng cấp 3 của mình trầm lặng.

Lên Đại học, mình tự nhủ rằng bản thân mình không nên tiếp tục như vậy nữa. Học tập tại trường Đại học Giao thông Vận tải có lẽ là cơ hội và môi trường rất phù hợp với bản thân mình, nhờ đó mình đã thay đổi và phát triển hơn rất nhiều ở đây.

Khi mới là sinh viên năm nhất, mình đã mạnh dạn tham gia vào CLB Sinh viên Tình nguyện của trường. Tham gia CLB mình đã nhận ra đây thực sự là nơi dành cho mình, “Tình nguyện” thực sự phù hợp với tính cách và nơi đây thực sự đã phát triển bản thân mình.

Đến năm thứ hai, mình được đảm nhận vai trò Phó ban Văn nghệ của CLB và đây cũng là năm thực sự đáng nhớ và bùng nổ đối với bản thân mình. Mình tham gia và đồng tổ chức khá nhiều các hoạt động của CLB như: Mùa hè xanh, Trung thu cho em, Tiếp sức đến trường, Tiếp sức mùa thi, Đông ấm,... Ngoài ra mình còn tham gia các hoạt động của Trường và đạt được nhiều khen thưởng từ Đoàn Trường và Huyện Đoàn mà mình tham gia tình nguyện.

Tham gia hoạt động Đông Ấm cho trẻ em ở Sơn La.

Song song với các thành tích về Đoàn Đội, mình cũng đạt được thành tích trong học tập như: được giấy khen sinh viên giỏi, được nhận học bổng khuyến khích học tập của Trường và của Hội Chữ Thập Đỏ. Đầu năm ba, mình vinh dự được nhận giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận Tải nhân Kỷ niệm 75 năm thành lập Trường và giấy khen Cán bộ Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu của Trường nhân dịp kỷ niệm 90 thành lập Đoàn.

Nhờ Câu lạc bộ Sinh viên Tình Nguyện trường ĐH Giao thông Vận tải đã là cầu nối giúp mình có được sự quan tâm, giúp đỡ của những thầy cô, anh chị, bạn bè thân thiết, mọi người đã đồng hành với mình trong suốt những thời gian học tập xa nhà.

Vinh dự được tuyên dương là Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu.

Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời với một cô bé sinh viên Đại học, nếu mình không phải trải qua biến cố lớn nhất của cuộc đời. Đầu năm hai, bố mình đột ngột qua đời, một mình mẹ phải gồng gánh để nuôi mình và ba em nhỏ ăn học. Đây có lẽ là quãng thời gian khủng hoảng nhất đối với mình, đang từ một cô bé ở trong những ngày tháng vô tư và sôi nổi của tuổi trẻ mình phải gồng gánh gia đình cùng với mẹ, trở thành trụ cột của gia đình, chỗ dựa cho mẹ và các em.

Vừa mới nhận chức trong CLB và vừa phải giúp đỡ gia đình, mình đã tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để cân bằng giữa việc đi học, đi làm và trách nhiệm của mình với CLB. Đây cũng là thử thách, có lẽ nhờ nó đã giúp mình trưởng thành, giúp mình học cách cân bằng mọi việc. Và nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè cùng sự nỗ lực của bản thân, mình đã trải qua thời kỳ khủng hoảng này, và có lẽ mình đã làm khá tốt với những gì mình mong đợi.

Biến cố ấy đã giúp mình nhận ra rằng cuộc sống này còn tồn tại rất nhiều sự tốt đẹp. Cũng nhờ nó mà mình đã quyết định, mình phải cống hiến cho xã hội nhiều hơn, chúng ta nên cho đi thật nhiều để mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mình đã từng nghe một câu nói: “No act of kindness, no matter how small, is very wasted - Sự tử tế, dù nhỏ như thế nào, cũng không bao giờ lãng phí".

Mình cảm nhận được rằng cứ cho đi rồi ta sẽ nhận lại được những giá trị tốt đẹp khác. Đó cũng là lý do mình cống hiến hết mình cho Tình nguyện, bởi nó là một điều thật ý nghĩa, tuy nhỏ nhoi nhưng đó là những điều mình muốn làm.

Mình mong muốn các em nhỏ vùng cao không phải chịu những cái đói, cái lạnh mùa Đông của miền Tây Bắc; Ước rằng sẽ chẳng có em nhỏ nào bị bệnh; Giá mà các em ở làng trẻ SOS sẽ không phải cô đơn vì thiếu cha mẹ. Mình cảm thấy tự hào hơn, hạnh phúc hơn khi đã góp chút công sức nho nhỏ của mình để xây dựng những ngôi nhà tình thương, xây dựng khu vui chơi cho các em nhỏ vùng khó khăn, mang những món quà trao tận tay các đồng bào đang còn đói khổ. Chỉ như vậy mình thấy cuộc sống này của mình thật ý nghĩa, vui hơn và đáng sống hơn.

Tham gia xây dựng khu vui chơi cho trẻ em ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Cuộc sống sẽ có những mất mát, những đau thương, nhưng quan trọng là chúng ta phải biết nỗ lực, vượt qua những khó khăn thử thách ấy. Ai cũng muốn được sống trong yêu thương, vậy nên chúng ta cũng nên cho đi và thực sự mong muốn cho đi, lan tỏa tình yêu ấy tới tất cả mọi người, tới những hoàn cảnh khó khăn hơn. Đó cũng là ý nghĩa của việc làm Tình nguyện. Không chỉ vậy, mình thực sự mong muốn câu chuyện và suy nghĩ của mình có thể lan tỏa tới mọi người để cuộc sống này sẽ tràn ngập tình yêu thương.

Nguồn: https://svvn.tienphong.vn/su-tu-te-du-nho-nhu-the-nao-cung-khong-bao-gio-lang-phi-post1364966.tp...Nguồn: https://svvn.tienphong.vn/su-tu-te-du-nho-nhu-the-nao-cung-khong-bao-gio-lang-phi-post1364966.tpo