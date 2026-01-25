Sau một thập kỷ mất liên lạc, họ tìm thấy nhau nhờ... một bức ảnh cưới

Từ tấm ảnh cũ trong album cưới

Nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày cưới, anh Trần Đăng Nghĩa (sinh năm 1983) và vợ là chị Phan Liên (1986) hiện sống tại Hà Nội đã quyết định đưa hai con trai (11 tuổi và 8 tuổi) vào Nha Trang và TP.HCM du lịch. Chuyến đi được xem như một dấu mốc quan trọng giúp gia đình thêm gắn kết.

Ảnh cưới anh Trần Đăng Nghĩa, chị Phan Liên chụp cùng những em bé tại cầu Trần Phú (Nha Trang, Khánh Hòa) 12 năm trước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước ngày khởi hành một hôm, ngày 14/1 vừa qua, trong lúc cùng nhau xem lại album ảnh cưới, anh chị Nghĩa, Liên dừng lại khá lâu trước một bức ảnh chụp ở cầu Trần Phú (Nha Trang, Khánh Hòa). Đó là khoảnh khắc 12 năm trước, khi hai vợ chồng từ Hà Nội bay vào Nha Trang chụp ảnh cưới. Trong khung hình, ngoài cô dâu chú rể còn có khoảng chục đứa trẻ đang chơi ở đó, ra ủng hộ, tạo nên một bức ảnh rất vui và hạnh phúc.

“Đây là một trong những bức ảnh mà vợ chồng tôi rất quý. Thậm chí, khi trong ngày tổ chức hôn lễ, chúng tôi còn in bức ảnh đó ra khổ lớn để làm nền (background) tiệc cưới. Lúc đó chỉ nghĩ là kỷ niệm vui, không ngờ sau này nhìn lại, nó lại mang nhiều cảm xúc đến vậy”, anh Nghĩa chia sẻ.

Từ sự xúc động ấy, anh đăng lại mấy bức ảnh nhuốm màu thời gian lên TikTok với mong muốn tìm lại những em nhỏ năm xưa, nếu còn ở Nha Trang, để cùng chụp lại một bức ảnh kỷ niệm sau 12 năm, lần này có thêm hai cậu con trai của anh chị.

Ngày cưới của anh chị Nghĩa Liễn diễn ra sau khi chụp bộ ảnh cưới tại Nha Trang. Ảnh: NVCC

Trong bài đăng, anh Nghĩa viết: “12 năm trước, vợ chồng mình bay từ Hà Nội vào Nha Trang chụp ảnh cưới. Đây là bức ảnh chụp ở cầu Trần Phú, tình cờ được các bé đang chơi ở đây ra ủng hộ, tạo nên một bức ảnh rất vui và hạnh phúc. Nhờ duyên lành của các bé mà vợ chồng mình đã có một gia đình hạnh phúc và yên vui.

Kỷ niệm 12 năm ngày cưới, vợ chồng mình quay lại Nha Trang cùng hai con và dự tính đến cầu Trần Phú chụp một kiểu ảnh kỷ niệm. Rất mong 500 anh em ở Nha Trang, nếu có ai ở trong bức ảnh này hoặc quen những em bé năm xưa, mình mời ra chụp một bộ ảnh”.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, bài đăng trên TikTok không lên xu hướng, lượng tiếp cận khá khiêm tốn. Việc tìm lại những đứa trẻ sau 12 năm tưởng chừng rơi vào ngõ cụt.

Không bỏ cuộc, vợ chồng anh Nghĩa tiếp tục đăng thông tin vào các trang, nhóm cộng đồng tại Nha Trang. Đến chiều tối cùng ngày, may mắn bắt đầu mỉm cười. Trên một fanpage địa phương có lượng người theo dõi lớn, câu chuyện nhanh chóng được lan tỏa, nhận về nhiều lượt chia sẻ và bình luận.

Bức ảnh chụp cùng những em bé ở Nha Trang được anh chị Nghĩa Liên in khổ lớn và dựng ở tiệc cưới. Ảnh: NVCC

“Người này chỉ người kia, rồi mọi người cùng giúp tìm. Lúc đầu mình chỉ nghĩ chắc chỉ có vài người quan tâm, nhưng càng về sau càng nhiều người nhận ra, kết nối với nhau và hỗ trợ rất nhiệt tình”, anh Nghĩa kể.

Điều khiến anh bất ngờ nhất là không chỉ người ở Nha Trang, mà có cả một em bé năm xưa (hiện làm việc tại TP.HCM) cũng liên hệ và sắp xếp thời gian quay về Nha Trang chỉ để được góp mặt trong buổi gặp lại.

Trong số đó, tài khoản Phương Phương - một trong những em nhỏ xuất hiện trong bức ảnh năm xưa - đã để lại bình luận xác nhận. Lời nhắn của cô khiến cả gia đình anh Nghĩa xúc động.

“Em chào anh ạ! Thật sự rất bất ngờ và xúc động khi đọc được bài viết này. Em xin phép xác nhận em là một trong những em bé có mặt trong bức ảnh năm ấy. Không ngờ sau 12 năm, một khoảnh khắc nhỏ lại trở thành một kỷ niệm đẹp và ý nghĩa đến vậy đối với gia đình anh chị.

Nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày cưới, em xin gửi đến anh chị và hai bé lời chúc phúc chân thành nhất, mong gia đình luôn bình an, yêu thương, gắn bó và tràn ngập tiếng cười. Nếu có cơ duyên gặp lại nhau tại Nha Trang trong chuyến đi này thì đó thật sự là một điều rất đẹp. Em rất sẵn lòng gặp mặt để cùng anh chị lưu giữ thêm một kỷ niệm mới. Chúc anh chị có một chuyến đi thật vui và nhiều kỷ niệm đáng nhớ”, Phương Phương viết.

Một tài khoản khác, Hongg Oanhh, cũng cho biết mình và chị gái có mặt trong bức ảnh. Khi đọc những dòng xác nhận liên tiếp, anh Nghĩa gần như không tin vào mắt mình. Vợ anh bật khóc.

Cuộc hội ngộ xúc động sau 12 năm

Buổi gặp mặt diễn ra gần nơi bức ảnh được chụp cách đây hơn một thập kỷ, trong không khí xúc động.

“Vợ mình là người sống khá kín đáo, nhưng khi trực tiếp gặp lại gần hết các cháu và đọc những chia sẻ trên mạng, cô ấy đã không kìm được nước mắt”, anh Nghĩa nói.

Vợ chồng anh Nghĩa rất xúc động khi gặp lại được gần đủ những đứa trẻ năm xưa - các em giờ đã trưởng thành, có em lập gia đình, em bé nhất đang học lớp 12. Ảnh: NVCC

Đứa trẻ lớn nhất trong bức ảnh cũ nay đã trưởng thành và lập gia đình. Những em nhỏ hơn hiện đang học lớp 12. Sau khi chụp ảnh, mọi người ngồi lại với nhau khá lâu, cùng ăn uống, trò chuyện, trao đổi số điện thoại và hẹn giữ liên lạc.

“Không khí xúc động và ấm áp. Đây thực sự là một kỷ niệm rất đẹp với gia đình mình, và chúng mình không bao giờ quên”, anh Nghĩa bộc bạch.

Sự chân thành, những lời chúc về một cái kết đẹp của cộng đồng mạng dành cho tất cả mọi người trong bức ảnh cũng khiến gia đình anh và những em bé năm xưa xúc động theo.

Cầu Trần Phú - nơi để lại duyên lành và hạnh phúc cho gia đình anh Nghĩa. Ảnh: NVCC

Trên mạng xã hội, nhiều người để lại lời chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước “cái kết có hậu” của câu chuyện. “Chỉ là một bức ảnh, nhưng lại gợi lên cả một ký ức đẹp về tuổi thơ và tình người”, một tài khoản bình luận.

Với Phương Phương, cuộc gặp đã để lại nhiều cảm xúc. “Cái kết thật đẹp cho một câu chuyện đầy duyên lành đây cả nhà ơi. Em hy vọng trong một vài năm sắp tới sẽ có dịp gặp gia đình anh chị Trần Đăng Nghĩa.

Chúc cho mỗi người chúng ta trên hành trình cuộc đời đều may mắn gặp được những con người văn minh, tử tế và những câu chuyện nhân văn đủ để làm lòng mình dịu lại và tin hơn vào những định mệnh tốt đẹp”, cô viết.

Bữa tiệc hội ngộ sau 12 năm giữa gia đình anh Nghĩa và những em bé trong bức ảnh cưới. Ảnh: NVCC

Còn với gia đình anh Nghĩa, trở lại Nha Trang lần này đó là hành trình tìm lại ký ức, kết nối quá khứ với hiện tại: “Trong cuộc sống, đôi khi duyên lành và hạnh phúc lớn lao lại bắt nguồn từ những cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ. Chính từ những khoảnh khắc giản dị ấy, vợ chồng mình và các con học được cách trân trọng từng điều nhỏ bé nhưng vô cùng đáng quý mà cuộc đời ban tặng”, anh Nghĩa bày tỏ.