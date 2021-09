Tôi tên Hảo – Hảo trong từ hoàn hảo nhưng thuở học trò của tôi lại chẳng được đẹp như cái tên. Tôi học kém và thú thực là khá lười nhác nên chật vật mãi mới đỗ cấp 3. Vào trường, tôi chọn theo học khối C (Văn, Sử, Địa) khiến cho đám bạn bè cũ đứa nào cũng thắc mắc: “Mày lười học thế, lại vào cái khối nhiều chữ thì học kiểu gì?”. Riêng tôi thấy, khối C chỉ cần học thuộc lòng, may ra còn theo được chứ mấy môn như Toán, Hóa, Lý, Sinh… tôi xin kiếu.

Nhưng đúng là ngay cả học thuộc lòng, học vẹt cũng không đơn giản như tôi nghĩ. Việc phải ghi chép và nhớ cả mấy trang sách, để hôm sau làm khảo sát, kiểm tra… đối với tôi như một cực hình. Tôi học theo kiểu chống chế, cố gắng đạt điểm trung bình để lên lớp.

Chỉ là sự yếu kém của tôi kéo thành tích cả lớp xuống. Cô giáo chủ nhiệm rất buồn phiền vì điều này. Tôi bị các thầy cô bộ môn phản ánh nhiều khi không thuộc bài cũ, điểm kiểm tra miệng, 1 tiết, cuối kỳ đều thấp.