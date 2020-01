Phản ứng của Trọng Đại khi biết tin bạn gái bị kẻ xấu dọa tung clip “nóng”

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 09:25 AM (GMT+7)

Bạn gái Trọng Đại lo sợ hình ảnh và clip nhạy cảm của mình bị hacker tung lên mạng xã hội.

Mới đây, Nguyễn Huyền Trang - bạn gái cầu thủ Trọng Đại bất ngờ đăng tải bài viết thông báo về việc cô bị hack tài khoản Facebook. Huyền Trang tỏ ra hoang mang, lo lắng khi hacker nhắn tin, dọa đăng tải clip và loạt ảnh “nóng” lên mạng xã hội.

Huyền Trang cho biết, hacker đòi cô số tiền 100 triệu đồng. Vì không tin tưởng kẻ xấu nên cô quyết không đáp ứng yêu cầu trên đồng thời đăng tải lên Facebook, cầu cứu cộng đồng mạng. Huyền Trang viết: “Trang bị hack facebook và bị tống tiền. Người ta đòi 100 triệu nhưng Trang cũng không thể chắc chắn được là khi đưa người ta rồi, người ta có còn dùng lại thứ đó để tống tiền Trang tiếp không nên Trang quyết định viết lên đây.

Thứ nhất là mong mọi người ai giỏi trong lĩnh vực này thì giúp Trang tìm ra thủ phạm với. Vì Trang có email và số điện thoại của người đó. Thứ hai là nếu nhỡ mà Trang có bị đăng những thứ nhạy cảm lên thì thật lòng mong mọi người thông cảm. Vì cách đây rất lâu, tầm hai năm, Trang và bạn trai có gửi những clip khá nhạy cảm cho nhau. Trang rất hối hận vì hành động nông nổi của mình. Nhưng mọi người cũng biết, khi yêu thì người ta thường làm những hành động điên rồ. Trong khi mình cũng còn trẻ nữa nên Trang đã không lường trước được hậu quả khi làm những thứ nông nổi.

Thật lòng mong mọi người giúp Trang và thông cảm cho Trang. Hiện tại Facebook của Trang đã bị hack và đang được lấy lại. Thật sự xấu hổ và hoang mang. Cả 5 ngày Tết không ngày nào người này không nhắn tin hăm dọa Trang. Rất mong ai giỏi về mạng xã hội giúp Trang tìm ra người này. Trang cảm ơn!”.

Bài đăng của bạn gái Trọng Đại thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người khuyên cô lên trình báo cơ quan công an để họ giúp đỡ, giải quyết. Do Huyền Trang đã có cách thức liên lạc với hacker nên công an dễ dàng hơn trong việc tìm ra danh tính kẻ xấu đó. Về phía Trọng Đại, khi biết tin bạn gái bị kẻ xấu hack Facebook, tống tiền, dọa tung clip và hình ảnh nhạy cảm lên mạng, anh an ủi: “Không sao đâu, yên tâm, đồ hâm!”.

Huyền Trang (sinh năm 1996) cao 1,73m cùng số đo ba vòng lần lượt là 84 – 63 – 91 cm. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi như: Nữ hoàng trang sức 2015, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Hoa hậu Đại dương 2017. Trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017, cô lọt vào top 5 chung cuộc. Tháng 8/2018, Huyền Trang và Trọng Đại công khai chuyện tình cảm. Từ đó, cặp đôi chăm chỉ cập nhật hình ảnh hạnh phúc bên nhau.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-dong-mang/phan-ung-cua-trong-dai-khi-biet-tin-ban-gai-bi-ke-xau-doa-tung-...Nguồn: http://danviet.vn/cong-dong-mang/phan-ung-cua-trong-dai-khi-biet-tin-ban-gai-bi-ke-xau-doa-tung-clip-nong-1054027.html