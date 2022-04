Nữ thần đồng vào đại học năm 14 tuổi, gây sốc với quyết định sau khi học xong tiến sĩ

Vào Đại học Thanh Hoa với số điểm đáng kinh ngạc ở tuổi 14, cô gái này đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi vào thời điểm đó.

He Biyu năm 14 tuổi.

Dù ở thời đại nào cũng không thiếu các thần đồng, thiên tài. Trong các kỳ thi, kết quả của họ luôn khiến cho tất cả mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Thế nhưng, có không ít thần đồng khiến cho xã hội cảm thấy bất mãn trước các quyết định của mình, chẳng hạn như trong trường hợp sau.

Thần đồng này chính là một cô gái tên He Biyu, sống ở Trung Quốc. Không lâu sau khi chào đời, bố mẹ He Biyu phát hiện con gái mình có một số điều khác thường. Khả năng học của cô bé vượt trội so với các bạn cùng trang lứa, chỉ cần 4 năm là có thể nắm vững toàn bộ kiến thức mà người bình thường cần tới 9 năm.

Nhiều người nghĩ rằng, những thiên tài như He Biyu đều là “mọt sách”. Thế nhưng, với He Biyu thì không, ngoài khả năng học tập siêu đỉnh, cô bé còn có những tài lẻ khác như ca hát, nghệ thuật.

Trong mắt mọi người, He Biyu là một cô gái hoàn hảo, tài năng xuất chúng.

Tháng 7 năm 2000, lúc đó He Biyu 14 tuổi đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Kết quả của cô bé khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Với số điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học, cô bé trở thành thủ khoa đứng đầu tỉnh Hà Nam, nắm chắc trong tay một suất vào Đại học Thanh Hoa.

Sau đó, He Biyu đã chọn ngành Khoa học và Công nghệ Sinh học, theo học tại đây trong 4 năm. Sau khi tốt nghiệp, He Biyu thuận lợi nhận học bổng từ trường Đại học Washington, Mỹ và học lên tới tiến sĩ.

Với bộ não thiên tài và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, cô gái này ngày càng khiến mọi người không ngừng ngưỡng mộ.

He Biyu vẫn tiếp tục con đường học vấn của mình sau khi chọn học tiếp tại khoa Thần Kinh, thuộc trường Y Đại học New York. Đây là nơi cô làm trợ lý giáo sư và quyết định định cư tại Mỹ.

Trong mắt người dân Trung Quốc, He Biyu là một thần đồng mà họ vô cùng tự hào nhưng cuối cùng lại chọn định cư tại một đất nước khác. Việc “chảy máu chất xám” này là nỗi trăn trở của chính phủ, khi có rất nhiều người giỏi ở Trung Quốc học xong đều không trở về quê hương cống hiến.

Trước quyết định của He Biyu, một số người ủng hộ nhưng cũng có người lên tiếng phản đối. Một phóng viên từng hỏi He Biyu có ý định quay trở lại Trung Quốc hay không. Cô nói rằng, môi trường nghiên cứu khoa học ở Mỹ tốt hơn và mình không có kế hoạch trở về quê hương ở thời điểm hiện tại.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-than-dong-vao-dai-hoc-nam-14-tuoi-gay-soc-voi-quyet-dinh-sau-khi-hoc-xong-tien-si-5020221582918529.htm