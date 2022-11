Nữ sinh Ngoại thương thu hút giới trẻ nhờ các clip chia sẻ tips hay khi học tiếng Anh

TikTok giúp Ngọc Anh thể hiện những giá trị của bản thân, chia sẻ những tip học tiếng Anh hữu ích.

Trần Ngọc Anh (sinh năm 2001, sinh viên trường ĐH Ngoại thương) được nhiều người biết đến thông qua những video chia sẻ về kiến thức học tập, tips tự học tiếng Anh trên mạng xã hội TikTok, với hơn hàng chục nghìn lượt theo dõi và thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích.

Ngọc Anh hiện đang là sinh viên năm cuối, chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại, trường ĐH Ngoại thương. Từ năm thứ nhất, cô đã tích cực tham gia các câu lạc bộ tại trường, cũng như nhiều sự kiện, hoạt động xã hội bên ngoài để tăng khả năng giao tiếp cũng như mở rộng các mối quan hệ xung quanh.

Loạt hoạt động năng nổ của nữ sinh gen Z này:

- Đại sứ cho nhiều tổ chức AIESEC, Youth+, Spiderum, Wave Vietnam, CyberKid Vietnam, Bell Club UEH, Enactus FTU.

- Bài nghiên cứu tham gia được đăng trên kỷ yếu của Hội thảo Quốc tế MICA - International Conference on Marketing in the Connected Age 2022.

- Trưởng ban Đối ngoại CLB MC & Thời trang ĐH Ngoại thương.

- Thành viên ban Đối nội CLB Dẫn tour tiếng Anh tình nguyện Hanoikids.

- Học bổng trường ĐH Ngoại thương.

Để đạt những thành công kể trên, Ngọc Anh chia sẻ bản thân đã phải nỗ lực rất nhiều. Cũng chính vì môi trường cạnh tranh cao, nhiều bạn đồng trang lứa rất giỏi và chăm chỉ, cô nàng đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức học tập, đồng thời nuôi dưỡng đam mê chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đặc biệt trong hành trình học tiếng Anh.

Ngọc Anh chia sẻ: “Mình gia nhập cộng đồng TikTok từ cuối năm 2021. Khi dịch bệnh vẫn đang đỉnh điểm, mọi hoạt động công việc và kết nối mọi người đều qua hình thức online. Không được gặp gỡ bạn bè, thầy cô, mình tự thúc đẩy bản thân cần làm điều gì đó có ý nghĩa hơn nên thử nghiệm công việc sáng tạo nội dung. Các video của mình thường ngắn gọn, chỉ dài tầm 15-30 giây, chia sẻ nhiều tip sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, cung cấp những từ vựng phổ biến, chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh thường gặp”.

Tính đến nay, cũng gần hơn một năm, dù mới tham gia nền tảng này nhưng thông qua số lượt người theo dõi và lượt thích trang cá nhân "khủng", Ngọc Anh đã chứng minh được khả năng xây dựng nội dung thu hút người xem, giúp cho nhiều bạn trẻ được mở rộng các kiến thức mới. Hầu hết các video đều thể hiện sự tự nhiên, hài hước, ngắn gọn, phù hợp với xu hướng tìm kiếm của các bạn trẻ về kiến thức tự học tiếng Anh, cách apply các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng tham gia tình nguyện viên…

Đặc biệt, Ngọc Anh nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn học sinh, sinh viên. Cô tập trung về chia sẻ nhiều tip tiếng Anh, từ vựng, ngữ pháp, cách phát âm được đề cập khá cần thiết và được truyền đạt cách dễ hiểu. Ngọc Anh nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng vì phong thái, sự hữu dụng của kiến thức được truyền tải.

Được biết nền tảng TikTok luôn thu hút nhiều ý kiến đa chiều, đã có những bạn trẻ không chịu đựng được sức ép của dư luận nên từ bỏ việc sản xuất nội dung. Nhưng với riêng Ngọc Anh, việc được các bạn trẻ ủng hộ ngày càng nhiều đã khiến cô có những thay đổi trong suy nghĩ: “Trước đây, mình khá tự ti và nhút nhát, mình đã từng nghĩ bản thân thật mờ nhạt. Nhưng nhờ tiếp xúc với các bạn khác mà mình mới hiểu được mỗi chúng ta là một màu sắc riêng biệt và độc đáo, ai cũng đều rất tuyệt vời và tài giỏi theo cách riêng".

Nữ sinh gen Z cảm thấy rất vui, có chút tự hào khi gắn bó với sáng tạo nội dung và được nhiều người biết đến. Cũng theo Ngọc Anh, cô sáng tạo nội dung trên mạng xã hội không hẳn là vì tiền bạc. Điều quan trọng mà Ngọc Anh hướng tới đó là mang lại những video chất lượng, thực sự giá trị cho các bạn học sinh, sinh viên.

Trong quá trình thực hiện sáng tạo nội dung, cái khó mà Ngọc Anh hay gặp phải là việc lên ý tưởng cho kịch bản video. Bởi để một video lên xu hướng thì nội dung phải vừa hấp dẫn, vừa cô đọng. “Những lúc bí ý tưởng, mình thường xem lại các video của bản thân, đọc lại các bình luận để biết người xem đang quan tâm đến chủ đề gì, vấn đề gì. Bên cạnh đó, mình cũng tham khảo các kênh của anh chị, các bạn sáng tạo nội dung có nhiều kinh nghiệm để học hỏi thêm. Ngoài ra, mình còn dành thời gian đọc thông tin trên mạng để nắm bắt được những vấn đề nóng, từ đó lên ý tưởng cho video của bản thân”, Ngọc Anh cho biết.

Tâm sự về cách cân bằng thời gian giữa việc học và sản xuất nội dung trên mạng, cô nàng cho biết: “Mình học cách sắp xếp ưu tiên các công việc và dần trở nên kỷ luật với bản thân, cũng không còn quá ngợp với việc sản xuất nội dung. Thông thường, mình sẽ lên 2 video/tuần và có sẵn ý tưởng, sau đó lên content trước khi quay 1-2 ngày, thời gian còn lại mình dành để học tập, làm thêm và tham gia các hoạt động ngoại khóa".

Nữ sinh Hà thành kể: "Nhiều lúc, mình cũng quá tải, nhưng khi xem lại các video đã chia sẻ được mọi người đón nhận và ủng hộ, mình cảm thấy vui, thêm động lực và tinh thần để tiếp tục cố gắng”. Chia sẻ về dự định sắp tới, Ngọc Anh mong muốn sẽ sáng tạo thêm nhiều video thể hiện tinh thần vui tươi, thoải mái, truyền cảm hứng và mang lại giá trị hữu ích cho các bạn trẻ.

