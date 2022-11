Nữ sinh Điện Biên đa tài trúng tuyển kỳ thực tập ở Bộ Ngoại giao

Xuất phát điểm là học sinh chuyên Toán, Yến Nhi từng đặt những ngành Kinh tế làm nguyện vọng 1 với suy nghĩ: “Học chuyên Toán 3 năm cấp 3 mà lên Đại học không dùng đến Toán thì…phí!”. Thế nhưng, trải qua một hành trình dài khám phá bản thân cùng với việc tự định vị mình trong mối quan hệ với gia đình, bạn bè và những người xung quanh, Yến Nhi ngẫm ra một điều rằng mình đặc biệt yêu thích những công việc cần có sự trao đổi, giao tiếp giữa người với người.

Khi chia sẻ về điều đó với những người thân trong gia đình, nữ sinh nhận được lời khuyên nên tìm hiểu về Học viện Ngoại giao và ngành Quan hệ quốc tế vì đây là ngành đào tạo mũi nhọn của Học viện, đồng thời Học viện cũng là một môi trường phù hợp để Yến Nhi phát triển niềm yêu thích sẵn có của bản thân.

Sở thích đặc biệt của nữ sinh gốc Điện Biên là chơi đàn guitar. Đó cũng là lý do Yến Nhi học chơi guitar từ năm lớp 7, sau đó tham gia vào CLB Guitar của trường cấp ba và có cơ hội thể hiện bản thân ở một vài sân khấu âm nhạc. Sở thích này vẫn được Yến Nhi duy trì ngay cả khi lên đại học bằng việc tham gia vào CLB Guitar của Học viện. Tại đây, nữ sinh có thêm một cộng đồng các bạn chung niềm đam mê với cây đàn và cùng nhau tổ chức rất nhiều show âm nhạc thú vị.

Ngoài CLB Guitar, Yến Nhi còn tham gia vào MIC - CLB MC Học viện Ngoại giao. Có thể nói, cái duyên với nghề cầm mic của cô nàng sinh năm 2002 cũng chớm nở từ đó. Yến Nhi đã nhiều lần được dẫn dắt các sự kiện lớn nhỏ như: Workshop Road to LUMINOUS cùng BTV/MC Đức Bảo; Talkshow cùng Họa sĩ - Dịch giả Trịnh Lữ; Lễ giới thiệu sách nghiên cứu cơ bản về quan hệ quốc tế; Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Ngoại giao và Ngân hàng BIDV; Vòng Bán kết cuộc thi Nhà truyền thông tài ba - IC Master 2022; Workshop Chinh phục kỳ thi năng lực tiếng Nhật cùng Japan Foundation,...

Nữ sinh chia sẻ: “Mình tin rằng, mỗi người MC khi lựa chọn theo đuổi nghề dẫn đều có những lý do riêng, có người thích ánh hào quang trên sân khấu, thích những tiếng hò reo của khán giả mỗi khi mình cất giọng,… Còn lý do của mình đơn giản là vì nhờ có cơ hội được đứng trên sân khấu mà mình có thêm tự tin vào bản thân, có những trải nghiệm rất riêng gắn với từng sự kiện: là lần đầu tiên mình mặc trang phục truyền thống của người Hàn Quốc trên sân khấu, lần đầu tiên mình dẫn talkshow có diễn giả là một BTV/MC nổi tiếng, hay là lần mình được trò chuyện trên sân khấu với dịch giả - hoạ sĩ Trịnh Lữ và được bác ký tên lên cuốn sách Rừng Na-uy, và còn vô số ý nghĩa khác mà có thể ngay trong thời điểm đó mình chưa thể nhận ra.”

Bên cạnh việc dẫn chương trình, Yến Nhi cũng dành một phần quỹ thời gian cho việc tham gia tổ chức các cuộc thi. Nữ sinh đã tham gia vào Ban Đối ngoại của nhiều sự kiện, tiêu biểu như: DAV Startup - Sáng tạo để thành công năm 2021; Nhà truyền thông tài ba - IC Master 2021; Tìm kiếm Thủ lĩnh sinh viên Học viện Ngoại giao - DAV’s Leaders 2021 hay gần đây nhất là giữ vai trò Trưởng Ban Đối ngoại của Cuộc thi Người dẫn chương trình tài năng - LUMINOUS 2022 được tổ chức bởi CLB MC Học viện Ngoại giao.

“Việc tham gia những chương trình, cuộc thi như vậy giúp mình có thêm rất nhiều kinh nghiệm tổ chức sự kiện, rèn kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Hơn hết là mình có thêm rất nhiều những người bạn có cùng chung sở thích và học hỏi được từ các bạn ấy rất nhiều.” - Yến Nhi bày tỏ.

Yến Nhi cũng đã từng thử sức với vai trò là leader ban Truyền thông của một dự án Tâm lý học có tên là PsychoHub thuộc Youth+ Community. Đồng thời, nữ sinh còn là Đại sứ Truyền thông cuộc thi Peaking Point 2022 được tổ chức bởi CLB SIFE RMIT; The IELTS EXPO 2022; Chiến dịch vận động 6000 chữ ký vào Bản tuyên bố chung thanh niên Việt Nam về khí hậu của YNet Việt Nam 2022.

Yến Nhi tâm sự: “Thời gian đầu, do chưa biết cách cân bằng, cộng thêm tính cách cầu toàn nên mình không ít lần rơi vào trạng thái mất hết năng lượng. Về sau, mình được nghe về Lý thuyết 4 bếp lò qua một podcast của chị Chi Nguyễn (The Present Writer). Lý thuyết này dạy cho mình rằng: Không ai có thể đạt được sự cân bằng hoàn hảo, để có thể thành công, chúng ta buộc phải lựa chọn từ bỏ một vài khía cạnh để có thể tập trung phát triển những khía cạnh khác. Chính vì vậy, thay vì cố gắng cân bằng tuyệt đối giữa việc học và việc tham gia hoạt động, mình sẽ phân chia cuộc sống thành nhiều giai đoạn khác nhau và mỗi giai đoạn chỉ tập trung vào một.”

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Yến Nhi đã xuất sắc đạt Danh hiệu Thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022 và Học bổng dành cho Sinh viên Xuất sắc - Chương trình Học bổng Nguyễn Cơ​​ Thạch năm 2021. Nữ sinh là đồng tác giả nghiên cứu Preventive Measures of ASEAN Member States in Response to the COVID-19 Pandemic: Experiences from Vietnam in trong sách National Policies and International Relations under COVID-19 in Southeast-Asia and Beyond và hiện đang giữ vai trò Trưởng ban Đối ngoại tập sự tại MIC - CLB MC Học viện Ngoại giao.

Tuy tham gia nhiều hoạt động nhưng Yến Nhi luôn xác định “công việc toàn thời gian” của mình vẫn là làm một cô sinh viên năm ba ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao. Mới đây, Yến Nhi đã trúng tuyển vị trí thực tập tại Phòng Tin tức hàng ngày của Bộ Ngoại giao, vì vậy mà trong thời gian tới, nữ sinh sẽ tập trung vào việc trau dồi thêm kiến thức cũng như phát triển những kỹ năng cần thiết để có thể hoàn thành tốt kỳ thực tập này. Vì không biết chắc chắn rằng mình sẽ ở vị trí nào trong tương lai, vậy nên ở thời điểm hiện tại, Yến Nhi luôn cố gắng hết khả năng và tử tế trong từng công việc mình làm, để sẵn sàng nắm lấy bất cứ cơ hội nào đến với bản thân.

