"Nữ hoàng của các cuộc thi" chia sẻ bí quyết đạt bảng vàng thành tích

NGÔ THỊ HẰNG - (Sinh viên Lớp Quản trị Logistics 2, trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội) - Bí thư chi đoàn Quản trị Logistics 2 K60. - Phó chủ nhiệm CLB Logistics UTC. - Đạt Sinh viên xuất sắc năm học 2019-2020; 2020-2021. - Đạt sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2020. - Học bổng Truyền thống Sinh viên Giao thông Việt Nam năm 2020. - Đạt giải Nhất cấp trường cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2020-2021. - Học bổng Quốc tế Nitori năm 2021. - Top 15 cuộc thi HoaLac Start up Challenge 2021. - Top 20 cuộc thi Sáng kiến thanh niên Green idea 2021 do Bộ Ngoại giao Mỹ phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh tổ chức. - Top 25 cuộc thi Ireland contest 2021 do Đại sứ quán Ireland tổ chức. - Đạt giải khuyến khích cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa 2021, được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.