Những kiêng kỵ khi "yêu" vào dịp Tết cặp đôi đặc biệt phải nhớ

Ảnh minh họa.

Có cần phải tránh quan hệ vào ngày Tết?

Theo phong thủy, có quan điểm nên tránh yêu vào một số ngày cố định như những ngày đầu, cuối và giữa tháng âm lịch. Bởi trong những ngày này, từ trường của mặt trăng ảnh hưởng lên trái đất đặc biệt mạnh, tác động tới cả từ trường trong ngôi nhà bạn, tất nhiên phong thủy phòng ngủ cũng bị ảnh hưởng. Tuy chúng ta không để ý, nhưng chắc chắn não bộ cũng bị tác động, dẫn đến những biến chuyển không tốt về tâm lý, dễ gây hậu quả xấu cho cơ thể.

Còn theo các chuyên gia tình dục chia sẻ, thời kỳ trước, người ta quan niệm kiêng quan hệ tình dục không chỉ vào những ngày mồng 1 và ngày rằm (ngày 15 hằng tháng) và ngay cả vua chúa, tướng lĩnh trước ra trận hoặc làm những việc hệ trọng... đều không quan hệ, tắm gội, ăn chay ba ngày trước khi hành lễ.

Tuy nhiên, ngày nay không có kiêng kỵ. Mọi người chỉ quan hệ tình dục khi cơ thể khỏe mạnh. Trong những ngày Tết, nếu quá đà say sưa nên hạn chế "chuyện ấy".

Ngược lại, nếu 2 vợ chồng ở xa nhau vì cuộc sống mưu sinh, rất ít khi được gặp mặt, năm đôi ba lần và có lẽ chỉ có dịp Tết cổ truyền là họ được gần nhau lâu nhất. Vậy mà lại phải kiêng “chuyện ấy” thì quả thật là không hợp tình hợp lý.

Nếu vợ chồng gần nhau thường xuyên, ngày Tết vui vẻ, cảm hứng có thể lên cao, việc "yêu" nhau cũng là điều thường tình.

“Tình dục cũng là hoạt động của con người, nếu miễn cưỡng hay lo lắng xui xẻo đầu năm thì không đạt được chất lượng như mong muốn. Nếu thấy thoải mái thì việc quan hệ là bình thường đạt được sự thỏa mãn cho cả hai bên”, Ths.BS. Đinh Hữu Việt, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội nói.

“Việc làm "chuyện ấy" nên hay không phụ thuộc vào sức khỏe của 2 người, nhất là nam giới và hoàn cảnh của mỗi gia đình, đó là câu chuyện riêng của mỗi gia đình nên cần phải cân nhắc sao cho hợp lý; không nên phân vân hay bị chi phối quá nhiều bởi những quan niệm dân gian”, chuyên gia nói.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp - Chuyên khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho rằng, chuyện tình dục trong dịp Tết và đêm giao thừa không hoàn toàn là điều cấm kị, có thể diễn ra tùy theo tình trạng sức khỏe và nhu cầu của 2 vợ chồng.

Dẫu vậy cũng có những lưu ý từ các chuyên gia dành cho các cặp đôi. Chuyên gia tình dục Nguyễn Bá Toàn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển sức khỏe giới tính cho rằng, những ngày Tết cổ truyền là ngày thân nhân, bằng hữu gặp nhau, vui vẻ và tâm sự quanh bàn tiệc. Nhiều người phải tiếp khách, di chuyển nhiều, chơi quá đà, chơi thâu đêm suốt sáng nên rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc đó, cơ thể mệt mỏi thì tuyệt đối không quan hệ tình dục. Bởi vì, quan hệ tình dục lúc này có thể nguy hại sức khỏe, tính mạng, chất lượng sinh sản cũng như nòi giống.

Chuyên gia Nguyễn Bá Toàn cho biết, Tết là ngày mọi người thường chúc tụng nhau bằng những ly rượu cốc bia, trong số đó có rất nhiều người bị mệt mỏi, say xỉn. Những trường hợp này thì tuyệt đối không nên quan hệ vợ chồng vì rất hại sức khỏe. Nam giới mệt mỏi vì rượu bia cần biết cách giải rượu, giải độc và nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý để lấy lại sức khỏe mới nên quan hệ trở lại.

Những điều cần lưu ý khi “xông giường” dịp Tết Không nên “yêu” khi cơ thể mệt mỏi

Đêm giao thừa, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị cho mâm cơm cúng ngày Tết. Chính vì vậy, một số người sẽ cảm thấy mệt mỏi sau một ngày bận rộn. Do đó, nếu cơ thể không sẵn sàng cho cuộc yêu, người mệt mỏi, tốt nhất không nên quan hệ tình dục.

Chăn gối là chuyện thăng hoa giúp hai bên thêm khăng khít nhưng cả hai đều không đủ sức khỏe, “yêu” đêm giao thừa sẽ là một thảm họa. Thậm chí, ngày đầu năm mới, bạn sẽ uể oải, khởi đầu một năm không mấy hứng khởi.

Không nên “yêu” sau khi vừa ăn no

Nhiều nghiên cứu y học cho thấy không nên lập tức sinh hoạt tình dục sau khi ăn no. Bởi nó sẽ gây ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Các trung khu thần kinh cần tập trung tại dạ dày để thúc đẩy việc co bóp thức ăn. Chính vì vậy, cuộc “yêu” vô tình khiến thần kinh và máu phân tán, dạ dày không được cung cấp đủ máu cần thiết. Ngoài ra, sinh hoạt tình dục sau khi ăn no còn gây áp lực tới vùng bụng, dễ khiến dạ dày tổn thương.

Không nên uống rượu trước khi “yêu”

Tết đến xuân về kéo theo rất nhiều những bữa ăn tập trung, vui vẻ, chúc tụng nhau và rượu là thứ không thể tránh được. Ví dụ như trong buổi tối đêm giao thừa, bạn đã uống quá nhiều rượu, cảm thấy say xỉn và có hơi men trong người, tốt nhất không nên quan hệ. Làm “chuyện ấy” khi đang say rượu chưa bao giờ là một ý tưởng được khuyến khích.

Không quan hệ tình dục khi cơ thể cảm thấy quá mệt mỏi

Tết đến, xuân về cũng là thời điểm hầu như ai cũng bận rộn với hàng trăm việc. Di chuyển về quê với gia đình, chúc Tết, mua sắm, dọn nhà… Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, các hoạt động này đa phần làm cho mọi người mệt mỏi, mất sức. Do đó, vào thời khắc đêm giao thừa, nếu bạn cảm thấy cơ thể đuối sức, người mệt mỏi, tốt nhất không nên quan hệ tình dục.

Quan hệ tình dục là một hoạt động tiêu hao nhiều năng lượng. Nếu bạn không có thể lực tốt, đang căng thẳng và đuối sức sau một chuỗi ngày bận rộn chuẩn bị cho Tết, bạn rất có thể sẽ khiến chuyện chăn gối trở thành một đại họa. Cả hai có thể dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp thay vì việc quan hệ thể xác. Điều này vẫn làm tăng tình cảm trong thời khắc bắt đầu một năm mới mà không làm ảnh hưởng tới sức khỏe.

Không nên ép buộc nhau nếu đối phương không muốn

Tâm lí là một vấn đề rất quan trọng trong chuyện chăn gối vợ chồng. Ngay cả những thời điểm bình thường, nếu một trong hai người không thực sự muốn, việc quan hệ cũng không nên diễn ra trong trạng thái ép buộc. Hơn nữa, vào thời điểm chuyển giao năm mới, năm cũ, việc có một tâm trạng vui vẻ, hòa thuận, yêu thương nhau là điều khuyến khích cần phải có.

Đừng ép đối phương phải làm theo điều mình muốn vì nó chỉ tạo ra sự ức chế. Rõ ràng, đó không phải là trạng thái tâm lí nên có khi bắt đầu một năm mới. Do đó, hãy thử đưa ra lời đề nghị và lắng nghe phản ứng của đối phương. Nếu người bạn đời nhiệt tình hưởng ứng, hãy bắt đầu, bằng không, hãy vui vẻ với các hoạt động khác!

Không nên quan hệ quá khuya

Các hoạt động cho đêm giao thừa và các ngày tết ngày nay khá phong phú. Bạn có thể đi xem bắn pháo hoa, tiệc tùng, chúc tụng nhau với người thân, bạn bè… Do đó, rất nhiều cặp vợ chồng khi trở lại phòng ngủ đều đã khá muộn. Nếu như bạn đã đi chơi về quá khuya, tốt nhất không nên cố gắng quan hệ tình dục. Hãy dành cho mình một giấc ngủ và để điều “âu yếm” đó vào sáng hôm sau. Nó cũng là một cách khởi đầu năm mới thú vị mà không ảnh hưởng sức khỏe.

Hãy "yêu" khi đã sẵn sàng và giữ một tâm trạng thoải mái

Để có một năm mới “thăng hoa”, các cặp vợ chồng nên khoan dung, khoáng đạt, lạc quan vui vẻ, khiến cho tình ý được cởi mở. Không để tâm trạng bị uất ức, biết kiềm chế để tránh làm thương tổn tạng can, gây phát sinh nhiều bệnh như di tinh, huyết tinh, xuất tinh sớm… Thời khắc giao thừa cũng là lúc tổng kết lại những vui buồn, thành quả của một năm đã qua và bắt đầu cho một năm mới. Những khoảnh khắc lúc giao thừa là rất đẹp và hạnh phúc vì vậy hãy lưu lại những hình ảnh vào thời điểm này.

Ngoài ra, để cuộc sống vợ chồng thêm nồng thắm vào dịp năm mới, bạn có thể sử dụng drap trải giường mang màu sắc tương sinh với mạng vận của vợ chồng, Ngoài việc trang trí rèm cửa, chăn, nệm, bạn có thể dùng đèn ngủ phù hợp với sở thích và tâm trạng. Việc thay đổi và làm mới này giúp tâm trạng hai bạn trở nên mới mẻ, hưng phấn hơn. Nhưng nhất định không được lệ thuộc vào các yếu tố phong thủy, mê tín khiến việc thay đổi trở thành nỗi ám ảnh hay nặng nhọc về chi phí.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhung-kieng-ky-khi-yeu-vao-dip-tet-cap-doi-dac-biet-phai-nho-1...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhung-kieng-ky-khi-yeu-vao-dip-tet-cap-doi-dac-biet-phai-nho-172221226141023748.htm