"Chuyện ấy" mĩ mãn, sự nghiệp thành đạt

1. Thu nhập cao hơn 5%

Tác dụng tích cực của thực hành “chuyện ấy” không chỉ giới hạn trong phạm vi trạng thái tinh thần thoải mái và mối quan hệ mặn nồng với nửa thứ hai, mà còn gặt hái không ít lợi ích kinh tế.

Theo những nghiên cứu của IZA (The Institute for the Study of Labor) tại Bon (CHLB Đức), những người thực hành sex 4 lần/tuần, có thu nhập cao hơn 5% so với đồng nghiệp lười nhác hoạt động này.

Lý giải phát minh thú vị của các nhà khoa học Đức, chuyên gia tâm lý Ba Lan, TS. Pawel Brzezinski phát biểu, không ai nghi ngờ, sinh hoạt tình dục mĩ mãn tác động tích cực đến tâm lý người trong cuộc.

Chuyện ấy như ý làm cho nhân vật cảm thấy hạnh phúc, thoải mái và làm việc hiệu quả hơn. Lao động hiệu quả hơn đồng nghĩa với thu nhập cao hơn.

2. Trẻ hơn 7 – 13 tuổi so với tuổi thật

Trong thời gian vợ chồng yêu nhau, cơ thể người trong cuộc tiết xuất số lượng lớn dehydroepiandrosterone (DHEA). DHEA là một tiền chất nội sinh hormone steroid, sản phẩm của tuyến thượng thận, tuyến sinh dục và não.

Dehydroepiandrosterone phát huy hiệu ứng tăng cường khả năng đề kháng của cơ thể và kìm chân quá trình lão hóa.

Gần đây các nhà khoa học Scotland thuộc Đại học Edinburg đã tiến hành công trình nghiên cứu thú vị. Nhóm nghiên cứu chọn những người đi bộ tình cờ gặp trên đường và đề nghị họ đoán tuổi 20 tình nguyện viên tuổi 40+.

Kết quả, những tình nguyện viên có sinh hoạt vợ chồng viên mãn có hình ảnh trẻ hơn hẳn. Cụ thể, tuổi họ được đoán ít hơn từ 7 đến 13 tuổi so với tuổi khai sinh.

Nguồn: https://tienphong.vn/chuyen-ay-mi-man-su-nghiep-thanh-dat-post1482207.tpo