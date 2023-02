Nhờ bạn mua giúp vé số, khi trúng thưởng bạn bỏ trốn không dấu vết

Ảnh minh họa.

Trúng số là điều mà ai cũng ao ước được có một lần trong đời, dù ít hay nhiều thì cảm xúc khi bản thân là người may mắn trong hàng triệu người cũng khiến họ cực kỳ vui sướng. Tuy nhiên, khi tiền chưa về tới tay mình thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Gần đây, vận xui ập tới với một phụ nữ Singapore, dù cô trúng xổ số nhưng lại không thể tận hưởng niềm vui chiến thắng của mình. Cô có thói quen mua xổ số hằng tháng và thỉnh thoảng cũng trúng được số tiền nhỏ. Thế nhưng, mới đây sau khi nhờ bạn mua giúp mình một tờ vé số, cô phát hiện ra mình đã trúng 200.000 SGD (3,5 tỷ đồng).

Đáng buồn thay, khi cô liên lạc với người bạn đã mua vé số thay mình thì phát hiện họ đã bỏ trốn.

Bạn của cô đưa ra nhiều lý do trước khi chặn mọi liên lạc. Giờ cô đau đớn khi mình vừa mất tiền vừa mất luôn bạn. Cô chỉ biết khóc và than thay số phận xui xẻo của mình. Các đồng nghiệp của cô đã cố gắng hết sức để an ủi và đề nghị cô báo cảnh sát.

Cô cung cấp tất cả bằng chứng cần thiết cho phía cảnh sát, bao gồm cả cuộc trò chuyện với những chi tiết về tờ vé số trúng giải. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng, vụ án này họ không đủ thẩm quyền.

“Đó là thỏa thuận cá nhân giữa cô và họ, chúng tôi không thể can thiệp vào vấn đề này”, phía cảnh sát lên tiếng.

Điều này khiến cho cô một lần nữa suy sụp tinh thần, ước muốn chiêu đãi đồng nghiệp một bữa ăn thịnh soạn tan thành mây khói.

“Cuộc đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy 200.000 SGD trong đời chứ đừng nói tới việc có được số tiền lớn như vậy”, cô than thở.

Sau đó, một trong số đồng nghiệp của cô đã chia sẻ câu chuyện đáng tiếc này lên mạng và nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Người này muốn nhắn nhủ tới mọi người cần cẩn thận và đặt niềm tin đúng chỗ về chuyện tiền bạc.

Một cư dân mạng bình luận: “Nếu bạn nhờ người khác mua vé số, hãy tính tới khả năng người đó có thể lấy mà không trả lại tờ vé số trúng thưởng. Không phải ai cũng cưỡng lại được sức cám dỗ của đồng tiền”.

