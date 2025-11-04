Nhờ bạn gái giữ hộ 140.000 USD, chàng trai sốc vì cô chi hết vào 'dao kéo'

Theo Must Share News, sau một thời gian yêu nhau, Jin chuyển một triệu nhân dân tệ (hơn 140.000 USD) cho bạn gái là Min, 38 tuổi, giữ hộ và để cô thấy được tin tưởng. Nhưng thay vì quản lý tiền hộ người yêu, Min dùng nó để chi trả một loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong hai năm tiếp theo, Min chi mạnh tay cho các liệu trình căng da mặt và tiêm thẩm mỹ tại một phòng khám ở quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh.

Min bắt đầu thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ đắt đỏ sau khi quen một người phụ nữ, tự xưng là cổ đông của một thẩm mỹ viện vào tháng 4/2022. "Cô ấy nói muốn làm bạn với tôi và chia sẻ mọi thứ cùng tôi. Cô thường gửi cho tôi hình ảnh các món hàng xa xỉ rồi nhờ tôi chọn giúp. Thậm chí, khi làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), cô còn nhờ tôi chọn người hiến tinh trùng", Min kể với Đài Truyền hình Trùng Khánh.

Người phụ nữ này được cho là đã thuyết phục Min chi tiền cho các liệu trình có giá dao động từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 nhân dân tệ mỗi lần. Tổng cộng, trong ba năm, cô đã chi hơn 2 triệu nhân dân tệ. Min giấu bạn trai, dùng tiền anh để chi trả tất cả hóa đơn này này. Ngoài ra, cô còn thanh toán một phần chi phí bằng hình thức trả góp qua thẻ tín dụng.

Jin và Min cuối cùng đòi được 560.000 nhân dân tệ từ người bạn là cổ đông thẩm mỹ viện. Ảnh: Sina News

Jin chỉ phát hiện ra hành động của bạn gái sau khi đề nghị Min chuyển cho mình 200.000 nhân dân tệ do gặp khó khăn tài chính. Lúc này, Min mới thừa nhận cô không còn tiền, cho biết đã chi hết để làm đẹp. Quá sốc trước sự thật, Jin tìm cách đòi lại tiền từ bạn gái. Tuy nhiên, do không có bằng chứng bằng văn bản về việc cho mượn, số tiền này được xem là "quà tặng tự nguyện".

Cả hai sau đó phát hiện cổ đông của thẩm mỹ viện - người mà Min coi như bạn thân - thực chất đã lợi dụng cô để trục lợi. Min đã trả quá cao cho một trong các liệu trình làm đẹp, bị báo giá tới 750.000 nhân dân tệ, trong khi giá trị thực chỉ khoảng 120.000 nhân dân tệ. Các báo cáo cho biết Jin đã đòi được 560.000 nhân dân tệ từ cổ đông này.

Min được cho là đã đề nghị bán chiếc Porsche 911 để giúp Jin vượt qua khủng hoảng tài chính. Cô cũng nói Jin là một phần nguyên nhân khiến cô lo lắng về ngoại hình của bản thân. "Anh ấy luôn nói về việc những người phụ nữ khác xinh đẹp thế nào, điều đó khiến tôi cảm thấy rất tự ti về vẻ ngoài", Min cho biết.