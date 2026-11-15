Nhẫn nại chịu nóng, gánh tiền điện cho hàng xóm suốt 10 năm mà không hề hay biết

Khoản hoàn trả sau nhiều năm sống dè sẻn

Hơn 6.000 USD, tương đương 154 triệu đồng, được Con Edison hoàn trả cho Nicole Niceforo, cư dân quận Queens, thành phố New York. Một cuộc kiểm tra phát hiện công tơ gắn với tài khoản của cô thực tế ghi nhận điện sử dụng ở căn hộ ngay phía trên.

Phát hiện ấy khiến Niceforo vừa nhẹ nhõm vừa tức giận. Trong khoảng 10 năm, cô luôn cho rằng hóa đơn cao bất thường do mình sử dụng điện, nên liên tục tìm cách tiết giảm. Cuối cùng, hóa ra mọi cố gắng đều vô ích vì nguồn điện bị tính nhầm ngay từ đầu.

Để tránh hóa đơn tăng, Niceforo chọn rửa bát bằng tay thay cho máy rửa bát, hạn chế bật các thiết bị không cần thiết. Mùa hè, dù thời tiết nóng bức, cô vẫn ngại sử dụng điều hòa. Nỗi lo về số tiền cuối tháng chi phối cả những việc sinh hoạt hằng ngày. “Cứ nghĩ tới việc nhận hóa đơn cuối tháng tăng vọt, tôi sợ phải dùng điều hòa" - cô chia sẻ. Thế nhưng càng cố tiết kiệm, Niceforo càng thấy khó hiểu khi hóa đơn vẫn không giảm như mong đợi. Cô không hiểu vì sao tiền điện không tương xứng mức tiêu thụ.

Theo FOX 5 New York, tháng 9/2016, Niceforo đã nghi ngờ công tơ có vấn đề. Cô gửi thư điện tử cho Con Edison, đề nghị công ty cử kỹ thuật viên đến kiểm tra. Thay vì trực tiếp xác minh, doanh nghiệp hướng dẫn cô liên hệ ban quản lý tòa nhà.

Câu trả lời ấy không giải quyết được nghi vấn ban đầu. Niceforo tiếp tục liên hệ các bên nhưng không nhận được lời giải thích thỏa đáng. Các năm sau, cô vẫn phải điều chỉnh cách sinh hoạt theo những hóa đơn khó hiểu, đồng thời theo đuổi khiếu nại. Điều khiến cô mệt mỏi là không có lời giải thích rõ ràng, trong khi hóa đơn vẫn đến mỗi tháng.

Có lúc, người phụ nữ cảm thấy mình không còn cách nào xử lý. Tuy vậy, cô vẫn yêu cầu làm rõ hóa đơn. Đến khi công tơ được kiểm tra, sự nhầm lẫn kéo dài mới được xác định.

Hóa ra việc đấu nối khiến lượng điện tiêu thụ của căn hộ phía trên được ghi nhận vào công tơ của Niceforo. Bởi vậy, việc tắt thiết bị, chịu nóng thay vì bật điều hòa đều không làm giảm khoản điện bị tính nhầm.

Với Niceforo, khoản hoàn trả không chỉ liên quan tiền bạc. Cô cho biết đã tốn rất nhiều công sức gọi điện, yêu cầu giải quyết trong nhiều năm, nhưng liên tiếp rơi vào thất vọng. Khi nguyên nhân được xác nhận, cô tự hỏi vì sao sai sót tồn tại quá lâu.

Cô Nicole Niceforo phải trả tiền điện cho nhà hàng xóm suốt 10 năm. Ảnh: Fox.

Bốn năm hóa đơn vẫn chưa được giải quyết

Con Edison thừa nhận sai sót bằng văn bản, đồng ý hoàn trả hơn 6.000 USD cho sáu năm gần nhất. Tuy nhiên, Niceforo cho rằng thiệt hại xảy ra suốt 10 năm. Tiền gần bốn năm trước cùng lãi vẫn chưa được giải quyết.

Khi tìm kiếm sự can thiệp của cơ quan chức năng, cô tiếp tục gặp trở ngại. Sở Dịch vụ công bang New York từ chối can thiệp, trong khi Ủy ban Dịch vụ công cho biết không có hồ sơ ghi nhận khiếu nại chính thức của Niceforo từ năm 2016.

Cô khẳng định đã nhiều lần phản ánh sự bất thường. FOX 5 NY thu thập được các thư điện tử cho thấy Niceforo đặt câu hỏi về hóa đơn từ năm 2016. Tuy nhiên, thư trao đổi chưa chứng minh có hồ sơ khiếu nại chính thức.

Phản hồi truyền thông Mỹ, Con Edison khẳng định coi trọng khách hàng, sẵn sàng phối hợp khi người sử dụng cho rằng số điện trên hóa đơn không phản ánh mức tiêu thụ thực tế. Dù đã nhận trách nhiệm về nhầm lẫn, công ty vẫn chỉ điều chỉnh hóa đơn trong sáu năm.

Chuyện tương tự xảy ra tại thành phố Vacaville, bang California. Tháng 9/2024, Ken Wilson phát hiện dấu hiệu cho thấy mình có thể đã trả tiền điện của căn hộ bên cạnh trong 15-18 năm.

Wilson sống một mình tại căn hộ từ năm 2006. Dù tiết kiệm điện, ông vẫn nhận hóa đơn cao hơn dự tính. Ông thử tắt toàn bộ cầu dao rồi kiểm tra công tơ, nhưng thiết bị vẫn ghi nhận điện năng tiêu thụ.

Sau khi Wilson liên hệ, công ty điện lực Pacific Gas and Electric (PG&E) tiến hành kiểm tra. Kết quả ban đầu cho thấy mã công tơ của căn hộ ông đã bị liên kết với căn hộ bên cạnh từ khoảng năm 2009. Công ty thừa nhận sai sót, xin lỗi, điều chỉnh lại kết nối.

PG&E chuyển hơn 600 USD, gần 16 triệu đồng, vào tài khoản Wilson để hoàn lại số tiền trả thừa trong ba năm gần nhất. Ông vẫn cho rằng nhầm lẫn có thể bắt đầu ngay khi mình chuyển đến năm 2006, sớm hơn mốc kiểm tra ban đầu. Phạm vi hoàn tiền vì thế chưa giải đáp hết nghi vấn của Wilson về thời gian ông phải trả tiền thay hàng xóm.

Hai vụ việc cùng cho thấy hóa đơn tăng bất thường không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ thói quen dùng điện của người dân. Niceforo đã được hoàn trả một phần, nhưng tiền điện gần bốn năm trước cùng lãi vẫn chưa được giải quyết.

Theo: t/h