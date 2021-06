Người đẹp trai nhất hành tinh: Mỹ nam Ấn Độ đứng đầu bảng

Thứ Ba, ngày 01/06/2021 08:01 AM (GMT+7)

Trong cuộc bình chọn top 10 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới của tạp chí Trendzz, nam tài tử người Ấn Độ Hrithik Roshan đã được vinh danh.

Bên cạnh những cuộc thi sắc đẹp dành cho phái nữ, sân chơi của cánh mày râu cũng thu hút được sự quan tâm không kém. Mới đây, tạp chí Trendzz đã tổ chức cuộc thi người đàn ông đẹp trai nhất thế giới do khán giả khắp thế giới bình chọn. Kết quả, diễn viên, người mẫu Hrithik Roshan người Ấn Độ đã vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám khác để có được vị trí số 1.

10. Hoàng tử William

Người đầu tiên xuất hiện trong top là hoàng tử Anh Willam. Công tước xứ Cambridge là con trai của hoàng tử Charles và công nương Diana. Anh sinh ngày 21/6/1982 tại Anh, tên thật là William Arthur Philip Louis. Hoàng tử Anh ghi điểm bởi nụ cười thân thiện, thân hình cân đối. Anh đã từng tham gia quân đội hoàng gia và tốt nghiệp đại học St. Andrew’s.

9. Omar Borkan Al Gala

Omar sinh ngày 23/9/1989 tại Baghdad, Iraq. Anh được biết đến là một nhà thơ và cũng là một người mẫu chuyên nghiệp. Omar có vẻ đẹp hút hồn đầy lãng mạn. Omar đã nổi tiếng khắp thế giới khi bị trục xuất khỏi một sự kiện vì... quá đẹp trai. Ban tổ chức lo ngại sự xuất hiện của Omar sẽ khiến các cô gái mất kiểm soát và ảnh hưởng đến chất lượng của sự kiện.

8. Godfrey Gao

Godfrey Gao là diễn viên kiêm người mẫu rất nổi tiếng đến từ Canada. Anh chàng này sinh ngày 22/9/1984 tại Đài Loan. Godfrey Gao gây ấn tượng với vẻ đẹp nam tính có phần "bụi bặm". Ngoài ra, người đàn ông đa tài này còn có gu thời trang sành điệu. Đây cũng là lý do anh được hãng thời trang hàng hiệu Louis Vuitton mời hợp tác.

7.Noah Mills

Người đàn ông đứng thứ 7 trong danh sách là Noah Mills. Với những người yêu mến điện ảnh Hollywood, Noah Mills là gương mặt quá quen thuộc. Anh sinh ngày 26/4/1983 tại Canada. Vẻ đẹp lịch lãm của Mills đã góp phần làm nên thành công của các bộ phim như Happy New Year, A Fisher of Men, Wracker hay Sex and the City 2.

6. Ian Somerhalder

Ian Somerhalder chính là người đàn ông được bình chọn đẹp trai thứ 6 thế giới. Anh là một diễn viên, đạo diễn và cũng rất thành công trong vai trò người mẫu. Điểm nổi bật nhất của Ian Somerhalder chính là đôi mắt xanh sâu thăm thẳm có thể hút hồn bất kỳ người phụ nữ nào. Anh sinh ngày 8/12//1978 tại Mỹ và đã từng thành công vang dội ở những sản phẩm điện ảnh như The Rules of Attraction hay Life as a House và serie phim truyền hình The Vampire Diaries.

5.Robert Pattinson

Người đứng thứ 5 trong danh sách đến từ Anh quốc. Robert Pattinson sinh ngày 13/5/1986. Anh là một diễn viên kiêm nhạc sỹ vô cùng nổi tiếng. Hiếm có tài năng nào hoàn hảo như Pattinson khi vừa giỏi diễn xuất, vừa sáng tác nhạc và rất điển trai. Đôi mắt hút hồn và nụ cười nửa miệng của anh đã chinh phục không biết bao nhiêu trái tim fan nữ. Sau khi gặt hái vô số thành công cùng Chạng vạng (Twilight), tới đây Robert Pattinson sẽ vào vai Người Dơi trong dự án điện ảnh The Batman 2021.

4. Tom Hiddleston

Các fan điện ảnh chắc chắn sẽ không phản đối khi Tom Hiddlestone trở thành người đàn ông đẹp trai thứ 4 trên thế giới. Dù luôn phải "đóng đinh" với các vai phản diện song "Loki" luôn tạo ra vẻ cuốn hút đặc biệt. Anh có nụ cười đầy mê hoặc và có thể thôi miên bất kỳ cô gái nào đối diện. Tom Hiddlestone cũng đã từng đến Việt Nam trong dự án điện ảnh Kong: Skull Island.

3. V (Kim Tae-hyung)

K-Pop luôn tràn ngập những ngôi sao đình đám. Họ vừa tài năng lại vừa có nhan sắc vượt trội. Nổi bật trong số đó phải kể đến V, một thành viên của nhóm nhạc BTS. V tên thật là Kim Tae-hyung. Anh sinh ngày 30/12/1995 tại Daegu, Hàn Quốc. V có vẻ đẹp rất riêng và tỏ ra nổi bật so với các đồng nghiệp. V thường được gọi với các nickname dễ thương như "chàng trai mặc áo khoác anh" hay "chàng trai tóc vàng (the blonde one)".

2. Chris Evans

Tên tuổi của Chris Evans luôn gắn liền với các bom tấn điện ảnh. Anh đã rất thành công khi tham gia Captain America: Civil War, Fantastic Four, Fierce People, The Paper Boy... Chris Evans sinh ngày 13/6/1982 và thành công rất sớm trong sự nghiệp diễn xuất. Tài tử này hút hồn bằng đôi mắt biết nói và vẻ đẹp thân thiện, dễ gần.

1. Hrithik Roshan

Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới chính là Hrithik Roshan. Anh là tài tử điện ảnh quá nổi tiếng tại Ấn Độ. Hrithik Roshan sinh ngày 10/1/1974. Roshan có vẻ đẹp thuần túy của Ấn Độ với nước da nâu, đôi mắt sâu hun hút và tất nhiên không thể thiếu bộ râu đầy lịch lãm.

Ngoài ra, giới chị em còn phát cuồng với thân hình chuẩn nam thần 6 múi của Hrithik Roshan. Chưa hết, ngoài khả năng diễn xuất tài tình, anh còn rất đẹp trai, cuốn hút.

