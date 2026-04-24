Người chọn làm online, người nghỉ phép để nối dài kỳ nghỉ 30/4

Mỹ Gia, 23 tuổi, nhân viên sản xuất video tại một công ty điện tử, quyết định xin nghỉ phép hai ngày 28-29/4 để kéo dài kỳ nghỉ lên 9 ngày. Với cô, việc nghỉ liền mạch giúp chuyến đi về quê ở Đồng Tháp không bị gián đoạn.

"Đang chơi mà quay lại làm hai ngày rồi nghỉ tiếp thì mất vui", Gia nói.

Dù công ty cho phép làm việc linh hoạt, Gia vẫn chọn nghỉ hoàn toàn. Trước khi xin phép, cô cùng nhóm rà soát khối lượng công việc, ưu tiên những người thực sự cần nghỉ và đảm bảo tiến độ chung.

"Nếu đã nhận làm online mà không xử lý kịp thì sẽ ảnh hưởng đến cả team, nên tốt nhất là nghỉ hẳn", cô cho biết.

Gia thừa nhận nghỉ dài ngày đồng nghĩa với việc công việc có thể dồn lại sau lễ, áp lực tăng cao. Tuy vậy, cô chấp nhận đánh đổi để có thời gian bên gia đình. "Mỗi năm mỗi khác, khi có dịp nghỉ dài thì mình ưu tiên cho người thân", cô nói.

Với Gia, kỳ nghỉ không chỉ để xả hơi mà còn là cách cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Mỹ Gia, 23 tuổi. Ảnh: NVCC

Trái với lựa chọn "ngắt kết nối" hoàn toàn, Minh Anh, 26 tuổi, nhân viên marketing, quyết định không nghỉ phép dù công ty cho phép. Sau chuyến đi ngắn đến Nha Trang từ 25–27/4 trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương, cô dự định trở về quê ở Bình Phước, mang theo laptop và tiếp tục làm việc từ xa vào ngày 28-29/4.

"Mình thích ở nhà hơn là đi chơi. Đi một chút cho đổi gió là đủ, còn lại vẫn muốn ở gần gia đình", cô nói.

Theo Minh Anh, nghỉ dài ngày thường kéo theo áp lực công việc dồn lại. "Mình từng thử rồi, quay lại là ngập việc, rất dễ phải làm thêm cuối tuần. Nghỉ vậy khi đi làm lại còn mệt hơn", cô chia sẻ.

Chọn làm việc từ xa giúp cô giữ được nhịp công việc ổn định, không bị gián đoạn. Kỳ nghỉ vì thế không tách biệt rõ ràng giữa làm và nghỉ, mà trở thành một trạng thái cân bằng: vừa hoàn thành công việc, vừa tận hưởng thời gian ở nhà.

Ngày 3/4, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, cho biết lịch nghỉ lễ năm 2026 được xây dựng theo quy định của Bộ luật Lao động, không có thay đổi so với thông báo trước đó. Theo đó, dịp giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ một ngày, lễ 30/4-1/5 nghỉ hai ngày.

Dù số ngày nghỉ không tăng, xu hướng "nối dài" kỳ nghỉ lại khá phổ biến. Khảo sát của VnExpress ngày 17/3 cho thấy trong số 8.970 người tham gia, có 6.580 người (khoảng 73%) lựa chọn tính toán nghỉ phép hoặc làm bù để kéo dài thời gian nghỉ.

Khảo sát nghỉ lễ 30/4 của báo VnExpress. Ảnh: Chụp màn hình

Trần Hồng Phúc, 31 tuổi, chuyên viên quản lý dự án tại một tập đoàn bán lẻ, chọn cách nghỉ phép kết hợp làm online. Anh lên kế hoạch cho kỳ nghỉ 9 ngày từ sớm, tận dụng dịp lễ liền kề để có một quãng nghỉ dài hơn.

Dịp này, Phúc dành 7 ngày 6 đêm du lịch Đài Loan, phần thời gian còn lại để nghỉ ngơi trước khi quay lại guồng công việc. Với anh, việc linh hoạt giữa nghỉ và làm là giải pháp phù hợp trong môi trường có nhịp độ vận hành cao.

Tuy nhiên, do tính chất công việc, Phúc không thể vắng mặt hoàn toàn. Anh trao đổi với quản lý từ trước, đồng thời bàn giao chi tiết cho đồng nghiệp để đảm bảo tiến độ. "Khi cần, mình vẫn phải có mặt để xử lý", anh nói và cho biết trong kỳ nghỉ lễ, khối lượng công việc thường giảm do toàn công ty cùng nghỉ nên áp lực không quá lớn.

Phúc xin nghỉ phép nhưng vẫn đảm bảo sẵn sàng khi có công việc cần xử lý. Ảnh: NVCC

Theo Phúc, việc ngày càng nhiều doanh nghiệp mở rộng chính sách làm việc linh hoạt cũng giúp người lao động có thêm lựa chọn cho kỳ nghỉ, nghỉ trọn vẹn, nghỉ kết hợp làm từ xa hoặc duy trì công việc xuyên suốt để tránh áp lực tồn đọng.