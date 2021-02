Ngỡ ngàng những cô gái mập "lột xác" thành hot girl gợi cảm, vạn người mê

Thứ Bảy, ngày 13/02/2021 11:10 AM (GMT+7)

Những cô nàng từng sở hữu thân hình mũm mĩm nhưng sau khi giảm cân, họ đều theo đuổi gu thời trang sexy, trở thành hotgirl vạn người mê.

Lê Xuân Anh

Lê Xuân Anh (sinh năm 1995) được dân mạng ưu ái gọi là hotgirl phòng gym khi khoe ảnh giảm cân ngoạn mục. Từ nữ sinh có thân hình mũm mĩm, sau 6 tháng tập gym, Xuân Anh hiện sở hữu chiều cao 1m67, cân nặng 50kg với 3 vòng 96-60-96.

Xuân Anh theo đuổi phong cách gợi cảm, sexy. 9X thường chọn những bộ đồ đơn giản nhưng vẫn tôn được 3 vòng nổi bật. Tuy nhiên, cô cũng gặp phải khá nhiều ý kiến trái chiều cho rằng Xuân Anh đôi lúc tạo dáng phản cảm và khoe body quá đà.

Phạm Hồng Nhung

Hành trình giảm cân của Hồng Nhung nhận được khá nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Giảm 9kg trong 2 tháng, Hồng Nhung đã "lột xác" và được mệnh danh là "hotgirl phòng gym". Đầu năm 2019, Hồng Nhung tăng liền 13kg, từ 51kg lên 64kg. Hồng Nhung quyết tâm tập gym giảm cân từ tháng 3/2019. Giờ đây, thân hình của cô ngày càng săn chắc và quyến rũ hơn.

Nguyễn Trà My

Trà My đã từng có khoảng thời gian tự ti về ngoại hình 80kg của mình, cô từng bị suy nhược cơ thể do phương pháp giảm cân không hợp lý… Nhưng rồi, cô đã hướng đến phương pháp Eatclean để bắt đầu hành trình cải thiện vóc dáng của mình. Trà My trở thành một cô gái duyên dáng và tự tin, lọt top 20 cuộc thi sắc đẹp Press Beauty.

Nguyễn Thị Kim Nhiệt

Kim Nhiệt đã từng bị dị nghị là "chửa hoang" khi ngoại hình lên đến 65kg. Rơi vào trạng thái căng thẳng, cô đã từng tìm đến giảm cân bằng thuốc nhưng không hiệu quả. Sau đó, cô quyết định tập gym để mong muốn có một thân hình thon gọn như bao cô gái khác. Khi vóc dáng đã đạt được như mong muốn, cô vẫn áp dụng chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thường xuyên để tăng cường sức khỏe.

Lê Hải Vân

Đã có khoảng thời gian cân nặng đạt đỉnh điểm là 107kg, Hải Vân với sự "lột xác" ngoạn mục đã tự tin đứng trước đám đông và trở nên xinh đẹp hơn.

Ảnh: FBNV

