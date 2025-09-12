Nga Tây "gây mê" với hình ảnh gợi cảm

Nga Tây (SN 1988) từng được biết đến là một trong những hot girl đình đám, gây chú ý với phong cách sexy, nóng bỏng.

Cô sở hữu ngoại hình cuốn hút, gương mặt sắc sảo cùng thần thái tự tin. Ngoài ra, Nga Tây cũng từng là gương mặt quen thuộc trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Đặc biệt, bộ ảnh "Tuyệt tình cốc" do cô thực hiện năm 2017 từng gây "bão" mạng xã hội bởi những tạo hình quá táo bạo. Mặc dù vấp phải nhiều tranh cãi nhưng bộ ảnh này cũng đã góp phần làm tăng độ nổi tiếng của cô trong thời điểm đó.

Không chỉ là người mẫu ảnh, Nga Tây còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh với nhiều dự án đáng chú ý như: Đi qua mùa hạ, Ông bà gánh còng lưng, Nàng Kiều lỡ bước...

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Nga Tây quyết định Nam tiến để xây dựng lại sự nghiệp. Hiện tại, cô chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và diễn xuất, đồng thời mở rộng các mối quan hệ nghề nghiệp để tìm kiếm thêm cơ hội phát triển.

Mới đây, Nga Tây góp mặt trong một dự án phim mới. Cô tiết lộ, vai diễn của cô có chiều sâu tâm lý, đòi hỏi nhiều cảm xúc và sự lột tả tinh tế. “Đây là cơ hội để Nga thể hiện một khía cạnh khác của bản thân, khác hẳn với hình ảnh gợi cảm mà khán giả thường thấy trước đây”, cô chia sẻ.

Nói về quyết định Nam tiến, Nga Tây cho biết: “Tôi mong muốn tìm kiếm một môi trường làm việc năng động hơn và có cơ hội gặp gỡ, học hỏi từ nhiều đồng nghiệp giỏi”. Cô kỳ vọng, lần thay đổi này sẽ mang đến những trải nghiệm mới, giúp bản thân trưởng thành và có thêm nhiều dấu ấn trong sự nghiệp nghệ thuật.

Về chuyện tình cảm, Nga Tây thẳng thắn chia sẻ, sau khi ly hôn, cô hiện vẫn độc thân. Với cô, hôn nhân không chỉ là duyên phận mà còn cần sự thấu hiểu và sẻ chia từ cả hai phía. Cô cũng tiết lộ hình mẫu đàn ông lý tưởng: “Tôi mong tìm được một người bản lĩnh, chân thành, biết tôn trọng và đồng hành với mình trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.”

Ngay từ khi bắt đầu làm mẫu ảnh, Nga Tây đã lựa chọn xây dựng hình ảnh sexy, quyến rũ. Tuy nhiên, cô khẳng định, vẻ đẹp đó không đơn thuần là bề ngoài, mà còn đến từ sự tự tin, độc lập và tinh thần mạnh mẽ của người phụ nữ hiện đại. “Tôi muốn là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự gợi cảm riêng biệt”, cô nói.

Ngoài công việc, Nga Tây rất quan tâm đến việc chăm sóc bản thân. Cô thường xuyên chia sẻ các bí quyết làm đẹp, chế độ tập luyện giữ dáng và duy trì năng lượng tích cực trên mạng xã hội.

Với cô, yêu bản thân không chỉ là chăm chút ngoại hình mà còn là tôn trọng sức khỏe thể chất và tinh thần. “Tập luyện giúp tôi giữ cơ thể khỏe mạnh, tinh thần lạc quan và luôn tràn đầy năng lượng. Khi yêu thương và chăm sóc bản thân đủ đầy, tôi mới có thể lan tỏa sự tích cực và cống hiến hết mình cho công việc”, cô chia sẻ thêm.