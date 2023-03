Nam sinh trường chuyên Lê Quý Đôn bứt tốc ấn tượng giành vòng nguyệt quế Olympia

Theo MC, từ khóa "Nước" phần thi Vượt chướng ngại vật hướng tới Ngày nước thế giới (22/3). Ngày nước thế giới năm nay với chủ đề " Thúc đẩy sự thay đổi" nhằm khuyến khích mọi người hành động thay đổi cách sử dụng và quản lý nguồn nước. 2,1 tỉ người hiện không đủ nước sạch để dùng. Hình ảnh phần thi Vượt chướng ngại vật là poster chiến dịch Ngày nước thế giới năm 2023 "Be the change, you want to see in the world".