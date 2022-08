Nam sinh 10x từng thi Đường lên đỉnh Olympia giành Huy chương Đồng Olympic Kinh tế quốc tế

Thành tích nổi bật - 3 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ trong các kì Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố và cấp tỉnh trong thời gian học THCS; - Giải Nhì cuộc thi: “Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Lâm Đồng năm 2021; - Giải Nhất tuần 1 tháng 2 quý 2 Đường lên Đỉnh Olympia năm thứ 22; - Giải Nhất cuộc thi Olympic Kinh tế Việt Nam (VEO 2022); - Huy chương Đồng cuộc thi Olympic Kinh tế Quốc tế (IEO 2022); - Giải Best in Financial Literacy (cá nhân xuất sắc trong phần thi hiểu biết tài chính);