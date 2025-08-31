MC Hạnh Phúc chia sẻ bộ hình cảm động bên "bóng hình đất nước"

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, MC Hạnh Phúc vừa đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh mới chụp cùng vợ và hai con. Bộ ảnh không chỉ lưu lại khoảnh khắc gia đình ấm áp, mà còn gắn liền với ý tưởng đặc biệt: Bóng hình gia đình hòa quyện với bóng hình Đất nước.

Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đá/ Lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai … (Người đi tìm hình của Nước – Chế Lan Viên)

"Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng/ Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ (Viếng lăng Bác – Viễn Phương)

Trong status dài kèm theo, nam MC viết: “Những ngày thu lịch sử này, đi nơi đâu trên khắp quê hương mình, đều rợp trong bóng cờ hoa, trong bóng hình của tình yêu Đất nước ngập tràn. Trứng và Voi tuy vẫn còn nhỏ, nhưng chắc chắn đều sẽ cảm nhận được một phần nào đó tình yêu ấy thông qua bố mẹ, ông bà hay từ những điều đơn giản là ngọn cờ treo trước cửa nhà”..

Anh cũng bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến sự gắn bó của con với biểu tượng thiêng liêng: “Khi con đưa tay vươn về phía lá cờ, bố vẫn cứ đinh ninh rằng, đó chẳng phải vô thức. Bóng dáng Tổ quốc như gần thêm một chút, thành niềm kiêu hãnh rất đỗi ngây thơ trong tâm hồn của 2 đứa trẻ. Tình yêu nước đôi khi bắt đầu từ những khoảnh khắc bình dị thế này thôi”.

Việt Nam hôm nay/ Nằm giữa lòng thế giới/ Nằm trong tim nhân loại/ Nằm trên con đường dẫn ta tới giá trị Con Người...(Trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm)

Đặc biệt, Hạnh Phúc còn gửi gắm niềm tin vào tương lai của con trẻ và thế hệ mai sau: “Có câu hát mà nhiều người vẫn ngân nga trong suốt nhiều ngày, nhiều tháng này: ‘Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi’.

Đó là bóng những người con của Đất nước đã ngã xuống cho hình hài Tổ quốc. Và đó cũng là bóng của các con Trứng và Voi – khi bố mẹ nhìn thấy trong từng ánh mắt nụ cười – bóng hình một đất nước Độc lập – Tự do – Hoà bình – Hạnh Phúc. Tổ quốc mình có bao giờ ‘đẹp thế này chăng’? Ước gì Đất nước mình, Hà Nội Thủ đô mình cứ đẹp mãi trong cờ hoa thế này nhỉ!”.

Dân ta phải biết sử ta, Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Kể năm hơn bốn ngàn năm, Tổ tiên rực rỡ, anh em thuận hoà. Hồng Bàng là tổ nước ta. Nước ta lúc ấy gọi là Văn Lang. Thiếu niên ta rất vẻ vang, Trẻ con Phù Đổng tiếng vang muôn đời (Lịch sử nước ta – thơ Hồ Chí Minh)

Không chỉ là những hình ảnh ghi lại sự gắn kết gia đình, loạt ảnh còn được lồng ghép những câu thơ, câu hát quen thuộc, tạo nên một “câu chuyện bằng hình” giàu cảm xúc.

Nam MC viết thêm: “Bố yêu gia đình mình, và bố mẹ yêu các con – tình yêu Đất nước có lẽ bắt nguồn từ tình yêu bình dị như vậy. Và bố cũng tin là nhiều gia đình khác trên khắp Đất nước mình cũng thế, khi các bố mẹ dắt theo các con hoà chung dòng người xuống đường cổ vũ cho diễu binh diễu hành, khi bố mẹ địu con lên vai để ngắm nhìn những đoàn quân đi, ngắm nhìn Đất nước, âm vang trong tiếng trống tiếng nhạc, dưới bóng Quốc kỳ. Là khi ấy, bóng hình Đất nước đã được in lên trái tim của mỗi chúng ta…”.

Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt/ Mỗi con sông đều muốn hoá Bạch Đằng...(Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? – Chế Lan Viên)

Bộ ảnh gia đình của MC Hạnh Phúc vì thế không chỉ dừng lại ở những khung hình đẹp, mà còn mang giá trị đầy xúc cảm: Tình yêu gia đình chính là điểm khởi nguồn cho tình yêu quê hương,đất nước. Từ ánh mắt trong veo của con trẻ, vòng tay nâng niu của cha mẹ, cho đến sắc đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc, tất cả hòa quyện lại, tạo nên một câu chuyện đẹp bằng hình ảnh.

Không ai nhớ mặt đặt tên Nhưng họ đã làm ra Đất Nước (Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm).

Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời/ Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi… (Mẹ yêu con – Nguyễn Văn Tý)

Cho con hỏi nhé/ Đất nước là gì/ Vẽ bằng bút chì/ Có vừa trang giấy?/ Làm sao để thấy/ Núi cao thế nào/ Biển rộng là bao /Cách nào đo nhỉ?/ Hay là con nghĩ/ Đất nước trong nhà/ Là mẹ là cha/ Là cờ Tổ quốc?/ Vần thơ con thuộc/ Bài văn con làm/ Tiếng Việt dịu dàng/ Có là đất nước?/ Là đường con bước/ Là sông con bơi/ Là cánh chim trời/ Là vầng mây trắng?/ Mặt trời khoe nắng/ Cho ngày đẹp hơn/ Mọi điều giản đơn/ Cộng thành đất nước. (Đất nước là gì? – Huỳnh Mai Liên).