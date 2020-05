Lên sóng truyền hình kiếm người yêu, “Angela Baby phiên bản Việt” gây sốc về nhan sắc thực

Nhan sắc khi xuất hiện trên sóng truyền hình của Diễm Quỳnh khác xa so với ảnh tự đăng.

Nhan sắc khác lạ của nữ chính "Người ấy là ai" gây xôn xao

Từng có không ít cô gái gây “sốc” về nhan sắc khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Họ thường bị nhận xét là ngoại hình qua ống kính máy quay khác xa với những bức hình lung linh tự đăng trên Facebook.

Diễm Quỳnh (26 tuổi, quê Gia Lai) là một trong số đó. Cô nàng vừa gây xôn xao dân mạng khi góp mặt trong chương trình tìm kiếm người yêu “Người ấy là ai” số mới nhất.

Cách đây 3 năm, cô gái Gia Lai nổi như cồn trên mạng xã hội với danh xưng “bản sao Angela Baby” (mỹ nhân Hoa ngữ). Trong loạt ảnh chia sẻ trên Facebook, Instagram, Diễm Quỳnh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, có lúc mỏng manh như sương khói có lúc lại gợi cảm và sắc sảo. Cô được nhận xét cuốn hút chẳng kém các bóng hồng Vbiz.

Trên sóng truyền hình, Diễm Quỳnh không đẹp lung linh như ảnh đăng Facebook

Thế nhưng, khi xuất hiện trên sóng truyền hình trong tập 2 của “Người ấy là ai”, Diễm Quỳnh lại gây bất ngờ với nhan sắc thật. Với mái tóc búi gọn, lối trang điểm khá nhạt nhoà, cô bị nhận xét là kém sắc hơn trong ảnh. Một số người còn bình luận, hot girl Gia Lai “sống ảo”.

Diễm Quỳnh đã có những trải lòng xung quanh ồn ào này. Cô cho hay, bản thân rất buồn khi bị gièm pha nhan sắc. “Mình nghĩ, đẹp thật sự là qua đánh giá trực tiếp từ người đối diện ở ngoài đời thực chứ không phải qua ảnh Facebook hay hình trên ti vi. Nhiều người bên ngoài rất xinh nhưng họ lại không ăn ảnh, dễ dàng nhận xét một cô gái qua màn hình thì sẽ rất buồn”, Quỳnh nói.

Diễm Quỳnh (bên phải) từng được mệnh danh là "bản sao Angela Baby"

Diễm Quỳnh khá áp lực khi trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Về chuyện kém xinh trên sóng truyền hình, cô nàng tự nhận lỗi về mình.

“Thực ra lỗi là do mình. Đêm trước đó mình gần như thức trắng, sáng dậy trễ nên vội chạy đến ghi hình luôn. Do mình không chuẩn bị kỹ càng và không ăn hình nên nhan sắc không được lung linh, xinh đẹp”, Quỳnh nói.

Diễm Quỳnh khá buồn khi bị gièm pha nhan sắc

Xinh đẹp, tự lập, sở hữu shop thời trang lớn ở Sài thành nhưng Diễm Quỳnh vẫn gặp trắc trở trong chuyện tình duyên. Cô muốn tìm đến chương trình hẹn hò để tìm kiếm một tia hy vọng.

“Mình có một lý do đặc biệt để tham gia “Người ấy là ai”, đó là muốn thử vận may, tìm kiếm một tia hy vọng. Đã là hy vọng và may mắn thì không nên bỏ lỡ, dù là ngoài đời thực hay trong một chương trình truyền hình. Biết đâu, ở thời điểm bỏ lỡ lại chính là lúc “nửa kia” xuất hiện”, Quỳnh chia sẻ.

Diễm Quỳnh nhận lỗi về mình khi chưa xuất hiện xinh đẹp trên truyền hình

Cô nàng cho rằng mình chưa chuẩn bị kỹ nên nhan sắc không được như mong đợi

Diễm Quỳnh là một cô gái giỏi giang

Cô tự lập từ sớm với công việc kinh doanh

Diễm Quỳnh quản lý shop thời trang tại TP.HCM

Thi thoảng, cô nàng lại có những bộ ảnh nghệ thuật lung linh

Diễm Quỳnh khi thì gợi cảm, sắc sảo

Lúc lại đẹp mỏng manh sương khói

Trong loạt ảnh đăng trên Facebook, cô nàng xinh đẹp chẳng kém các bóng hồng Vbiz.

