Không phải ngoại tình, đây là nguyên nhân hàng đầu khiến hôn nhân đổ vỡ mà không để ý

Chủ Nhật, ngày 02/01/2022 10:30 AM (GMT+7)

Nhiều người vẫn luôn cho rằng ngoại tình là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự đổ vỡ của một cuộc hôn nhân. Tuy nhiên đó chỉ là một nguyên nhân, thực tế có rất nhiều nguyên nhân dưới đây mà nhiều người không để ý.

Có một thực tế đáng buồn là xã hội hiện đại thì nhiều cặp vợ chồng lại dễ tan vỡ hôn nhân. Cách đây 10 năm, tỉ lệ li hôn trung bình trên cả nước chiếm 1,7% dân số. Tính đến thời điểm này, tỉ lệ li hôn đã tăng lên khoảng hơn 2%, từ 2,2-2,3%.

Thông thường các cặp đôi khi ra tòa li hôn thường lấy lí do phổ biến là "không hợp nhau" hoặc do ngoại tình… Nhiều người vẫn cho rằng ngoại tình là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới đổ vỡ hôn nhân. Thế nhưng, những nguyên nhân dưới đâu rất dễ khiến cho cuộc hôn nhân rơi vào vực thẳm mà không để ý tới của nhiều người:

1. Vô tâm

Sự vô tâm hời hợt khi không nhận ra những thay đổi của đối phương và có hành động, lời nói xoa dịu kịp thời là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đổ vỡ hôn nhân. Đặc biệt là phụ nữ sống bằng cảm xúc nên thường nhạy cảm và luôn muốn nhận sự quan tâm. Đối với họ đôi khi không cần quà cáp xa xỉ mà chỉ cần câu thăm hỏi hoặc hành động phụ giúp của chồng cũng đủ để họ thấy ấm lòng và vui vẻ cả ngày. Đàn ông cũng vậy, họ cũng mong muốn nhận được những quan tâm yêu thương dịu dàng của bạn đời.

2. Lừa dối

Nhiều người không cho đây là nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ vì ai cũng có sự riêng tư và bí mật. Tuy nhiên khi đã là vợ chồng thì không nên có sự giấu diếm nhau bất cứ điều gì kể cả chuyện tài chính, bạn bè hay chuyện công việc. Khi hành vi lừa dối bị phát giác sẽ khiến bạn đời bị mất niềm tin và cảm thấy bị tổn thương, động chạm tới lòng tự ái. Đã là vợ chồng thì nên thành thật và chia sẻ với nhau mọi điều thì hôn nhân mới vững bền.

3. Xúc phạm

Nguyên nhân tiếp theo khiến hôn nhân rơi vào bế tắc và có nguy cơ đổ vỡ chính là xúc phạm đối phương. Trong cơn tranh cãi tức giận người ta hay dùng những câu từ thô tục để xúc phạm bạn đời. Thậm chí nhiều người còn nhắc đến quá khứ sai trái của đối phương để trỉ trích khiến họ bị tổn thương. Hãy nhớ dù có tức giận, khó chịu đến đâu cũng không thể thốt ra những câu nói khiến bạn đời đau đớn hơn cả hành động vũ phu bạo hành.

4. Im lặng

Trong cơn nổi đóa tranh cãi sự im lặng rất cần thiết để cả hai có thể tĩnh tâm và soi vào bên trong chính mình, nhận ra được cái sai của mình và thông cảm với bạn đời. Nhưng nếu im lặng quá lâu, ít giao tiếp với nhau sẽ tạo nên bức tường xa cách giữa hai vợ chồng. Vì chỉ khi giao tiếp giãi bày thẳng thắn thì vấn đề mới được giải quyết dứt điểm. Chính sự im lặng, mất kết nối của hai vợ chồng sẽ dần gặm nhấm và dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân.

5. Kiểm soát

Sự kiểm soát, can thiệp quá nhiều vào các công việc cũng như mối quan hệ của đối phương sẽ khiến họ cảm thấy ngột ngạt và bức bối. Bản thân mỗi người chỉ nên làm tròn bổn phận là vợ hoặc là chồng chứ đừng làm bố mẹ của bạn đời mình. Đừng nhân danh tình yêu thương để kìm kẹp sự tự do của đối phương. Khi bạn để cho người ấy tự do cũng chính là cho chính mình được tự do. Mỗi người khi bước vào hôn nhân đều đã là người trưởng thành nên để họ tự chủ và tự chịu trách nhiệm 100% về lựa chọn và cuộc sống của bản thân.

