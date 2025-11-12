Khốn khổ lấy phải “chồng thiên hạ”

Cái “tốt” của anh lại là gánh nặng đè lên vai tôi từng ngày (Ảnh minh họa AI)

Ngày tôi lấy anh, ai cũng bảo tôi may mắn. Bởi anh được tiếng là người hiền lành, biết quan tâm, ai nhờ gì cũng giúp. Mấy bà hàng xóm còn khen “chồng em đúng là người đàn ông của năm”, tôi nghe mà chỉ biết cười gượng. Họ đâu biết rằng, cái “tốt” của anh lại là gánh nặng đè lên vai tôi từng ngày.

Anh có thể chạy sang sửa bóng đèn cho nhà hàng xóm, bê gạch giúp bạn, hoặc giữa trưa nắng vẫn sẵn lòng chở “em gái mưa” đi lấy đồ. Nhưng về nhà, thấy tôi loay hoay dọn dẹp, con khóc, cơm canh nguội lạnh, anh vẫn thản nhiên nằm dài bấm điện thoại, miệng bảo “em ráng chút đi, anh mệt”.

Anh tốt! Nhưng với ai không phải tôi.

Có những tối muộn, tôi nhìn anh vui vẻ nhắn tin, cười khúc khích với ai đó trong danh bạ, lòng tôi lạnh ngắt. Không phải ghen tuông vì nghi ngờ, mà là tủi thân. Tôi chẳng cần anh cứu thế giới, tôi chỉ cần anh nhìn thấy tôi - người vợ đang cắm cúi giặt đồ, phơi quần áo, dỗ con ngủ trong im lặng.

Đã bao lần tôi góp ý nhẹ nhàng, lẫn to tiếng, rồi im lặng. Càng nói, anh càng cho rằng tôi nhỏ nhen, ích kỷ, “chuyện có gì đâu mà làm lớn”. Nhưng thử hỏi, một người đàn ông luôn dành hết năng lượng để làm vừa lòng thiên hạ, còn bao nhiêu phần trăm để vun vén hạnh phúc gia đình?

Nhiều lúc tôi cảm thấy bất lực và mệt mỏi vô cùng. Tôi không biết phải làm sao để kéo anh về lại phía mình. Tôi không muốn một người chồng hoàn hảo trong mắt người đời, tôi chỉ muốn một người bạn đời biết san sẻ và trân trọng những điều nhỏ bé trong mái nhà này.

Tôi đã nghĩ đến việc buông tay nhưng lại chùn bước, bởi tôi vẫn còn yêu và còn hy vọng. Chỉ là, tình yêu ấy đang dần hao mòn trước sự vô tâm của người đàn ông mà tôi từng tin sẽ che chở cho mình cả đời.

Nếu ai đó đang đọc những dòng này và nhận ra mình giống anh - xin hãy dừng lại một chút. Đừng để người phụ nữ bên cạnh phải gồng gánh tất cả, trong khi anh bận làm “người tốt của thiên hạ”. Bởi cuối cùng, khi trở về căn nhà lạnh lẽo, chẳng ai trong “thiên hạ” ấy sẽ đợi cơm anh, hay thương anh bằng người vợ vẫn lặng lẽ chờ.