Khi cạn năng lượng, đừng vội nghỉ việc mà hãy làm ngay những điều sau!

Theo chị, tại mỗi thời điểm, kết quả của một quyết định nghề nghiệp đúng đắn nhất và chuẩn nhất là gì?

Mình luôn tâm niệm rằng, quyết định nghề nghiệp tốt nên là một quyết định mang lại sự bình an cho mỗi người. Điều này có nghĩa rằng, có thể họ sẽ không làm được điều họ thích nhất nhưng họ lại cảm thấy bình an vì biết lý do đằng sau quyết định của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định ấy.

Chân thành cảm ơn chị!