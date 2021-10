Hot tiktoker 2K Thanh Tuyền: "Muốn thành công phải biết vượt qua định kiến"

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thần thái cuốn hút, Thanh Tuyền - hot tiktoker thế hệ 2K nhanh chóng được cộng đồng mạng “săn lùng” và dần trở thành cái tên có tiếng trên các nền tảng mạng xã hội.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền (sinh năm 2000) sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang làm tự do tại mảnh đất Sài Thành.

Thanh Tuyền sớm đã được biết đến với biệt danh “gái xinh” trường Đại học Ngoại ngữ Tin học (HUFLIT) - TP.HCM. Được biết cô nàng là cựu sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của trường. Trở thành sinh viên của một trường đại học có tiếng với thành tích học tập khá ổn nhưng Thanh Tuyền sớm dừng việc học tập tại trường.

“Khoảng thời gian đầu nghỉ học mình gặp rất nhiều khó khăn ngoài sự tò mò, hiếu kỳ thì mọi người thường xuyên nhắc nhở mình, điều đó từng khiến mình cảm thấy rất áp lực”, Tuyền nói. Chia sẻ về lý do quyết định nghỉ học, cựu sinh viên Huflit cho biết cô từng suy nghĩ tương lai sẽ tìm một công việc nhà nước ổn định nên luôn phấn đấu có thành tích cao trong học tập bởi thế việc có tấm bằng đại học vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian học tập ở giảng đường, hot tiktoker 2000 dần cảm thấy mục tiêu của mình thay đổi bởi cô tìm được niềm cảm hứng thực sự của bản thân đến từ công việc mẫu ảnh.

Gắn bó với nghề mẫu không chỉ giúp Tuyền tìm được điểm mạnh - vốn chưa từng nghĩ tới của bản thân mà còn giúp cô nàng mở rộng thêm mối quan hệ, sớm tự chủ tài chính và ngày càng mạnh dạn, tự tin hơn. “Công việc cho mình kinh nghiệm, sự chín chắn. Không phủ nhận khi theo nghề thì bận rộn vất vả hơn thời gian đi học rất nhiều nhưng được làm việc mình thích thì mỗi ngày vẫn đầy ắp sự hạnh phúc”.

Tính đến thời điểm hiện tại, dù đã tạm dừng việc học được gần 1 năm nhưng Thanh Tuyền luôn cảm thấy hài lòng vì đã can đảm đưa ra quyết định đó. “Theo đuổi đam mê, công việc mình yêu thích là điều mình nghĩ ai cũng nên làm và phải dám làm. Muốn thành công trước tiên phải biết vượt lên định kiến, phải tin tưởng vào chính bản thân, đừng nên vì tác động của ngoại cảnh xung quanh rồi lung lay ý chí. Đi ngược lại đa số không có nghĩa chúng ta sẽ thất bại, miễn bạn tìm được mục tiêu của bản thân dù ở bất cứ ngành nghề nào”, cô tâm sự.

Khi được mọi người biết đến, hot tiktoker cho hay cô phải đối mặt nhiều với bình luận tiêu cực. Sau khoảng thời gian tập thích nghi và lắng nghe, cô lựa chọn lấy lời khen làm điểm tựa, lấy lời chê làm động lực để cố gắng phát triển và hoàn thiện bản thân.

Hiện tại song song với công việc người mẫu tự do, cô nàng 2K đang học và trau dồi kiến thức về mảng thiết kế thời trang. Thanh Tuyền dự định trong thời gian sắp tới khi tay nghề vững vàng, cô sẽ chính thức ra mắt brand thời trang của riêng mình.Chia sẻ về phương châm sống của bản thân, Thanh Tuyền cho hay cô tâm đắc nhất với câu nói “In order to be irreplaceable one must always be different” - Coco Chanel (tạm dịch: Để trở nên không thể thay thế, người ta phải luôn khác biệt). Cô nàng luôn muốn bản thân linh hoạt, cải thiện từng ngày để luôn đa dạng không một màu, nhàm chán.

