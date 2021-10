Hành trình trưởng thành của nữ sinh trường Báo

Thứ Ba, ngày 12/10/2021 07:15 AM (GMT+7)

Ngọc Thụy tên thật là Phạm Thị Bích Ngọc, hiện là sinh viên Khoa Phát thanh- Truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngọc Thụy cũng là MC/BTV của Đài truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab). Trong hành trình học tập và rèn luyện của mình, Ngọc Thụy biết ơn 2 người thầy đã mang đến sự thay đổi mạnh mẽ về tư tưởng và sự nghiệp của cô.

Phạm Thị Bích Ngọc ( Ngọc Thụy)

Sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng, Ngọc Thụy mang nét đẹp dung dị, ấm áp của người con gái xứ Tây Nguyên. Hiên tại, ngoài vai trò là MC/BTV của Đài truyền hình Cáp Việt Nam cô còn được biết đến là một MC trẻ tuổi trên các chương trình truyền hình của VTV như: S Việt Nam, VTV travel, Nét đẹp dân gian, Ẩm thực đường phố.

Gương mặt MC trẻ của Đài truyền hình VTV

Trong lớp, Ngọc Thụy giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn và tích cực tham gia các hoạt động phong trào, các clb để trau dồi kĩ năng. Không những vậy, thành tích học tập cũng thật ấn tượng qua các kì học: Với 4/8 kỳ, Thụy đều nhận học bổng sinh viên xuất sắc của trường; Khóa luận tốt nghiệp đạt 9.3 và tốt nghiệp với tấm bằng Giỏi. Tháng 8/2021, Ngọc Thụy vinh dự bước vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh việc học tập ở trường, Ngọc Thụy còn là cộng tác viên viết bài cho các tờ báo mạng điện tử, tham gia hỗ trợ các anh chị tiền bối vào các dự án, chiến dịch truyền thông. “Mỗi khi có cơ hội, mình đều cố gắng nắm bắt và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không chỉ được học nghề rèn nghề, nhờ những hoạt động như thế mình còn tích lũy được một khoản thu nhập cá nhân. Tuy không nhiều, nhưng mình có thể sử dụng số tiền ấy để mua máy ảnh, tiếp tục đầu tư cho học tập thông qua việc tham gia các khóa học nghiệp vụ mà mình cảm thấy bổ ích mà không cần phải xin tiền của ba mẹ”- Ngọc Thụy chia sẻ.

"Mình không có thói quen so sánh với bất kì ai".

Nhớ lại khoảng thời gian mới ra Hà Nội và cho đến thời điểm hiện tại, Ngọc Thụy thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Cô tâm sự: “Mình không có thói quen so sánh bản thân với bất cứ ai. Hệ quy chiếu của mình là Ngọc Thụy của quá khứ và hiện tại. Chỉ cần ngày hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua một chút là mình thấy vui rồi. Điều may mắn nhất mà mình có được trên hành trình trưởng thành đó là sự tin tưởng từ gia đình. Ba mẹ, ông bà luôn là điểm tựa vững vàng để mình chinh phục những ước mơ.”

Trong hành trình trưởng thành đó có 2 người thầy tác động đến tư duy, cảm xúc của Ngọc Thụy. Đầu tiên, chính là cô giáo Nguyễn Thu Hằng, cô đã ở bên ủng hộ, động viên Thụy khi bản thân bị đem ra so sánh, là đừng từ bỏ mà hãy tiếp tục tiến về phía trước. Cô giáo trực tiếp dạy cho Ngọc Thụy luyện đề, lo cho Thụy từng bữa ăn giấc ngủ.

Dưới sự đồng hành của thầy cô và gia đình, Ngọc Thụy đã trở thành Thủ khoa toàn khối chuyên Văn, là điều mà Thụy chưa từng nghĩ. Đến giờ, trong hộc bàn học của mình, Thụy luôn cất giữ cẩn thận tờ giấy A4 chứa bài thơ cô giáo Nguyễn Thu Hằng chép tặng:

“Em đâu cô đơn trước bước ngoặt cuộc đời

Phía sau em còn bao niềm hi vọng

Trong đêm khuya đâu mình em thao thức

Bao nỗi suy tư trong tiếng mẹ trở mình

Chiến thắng nào chẳng có những hi sinh

Thành công nào lại không cần gắng sức

Hạnh phúc chỉ nảy mầm khi ta nỗ lực

Để hoài bão cuộc đời sáng rực ngày mai”

“Ký ức về những đêm thao thức ôn luyện thi vào cấp ba đã cho mình một bài học về sự kiên trì, trau dồi kiến thức và khi bản thân có mục tiêu, nỗ lực theo đuổi thì hạnh phúc sẽ nảy mầm”- Thụy trải lòng.

Năm 2019, Ngọc Thụy lọt Top 20 cuộc thi Gương mặt sinh viên Việt Nam toàn quốc do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Cuộc thi đến vào thời điểm cô đang theo học khóa Luyện giọng thuyết trình của Ths. Đinh Ngọc Sơn. “Đối với mình và các bạn học viên trong lớp, thầy chính là người cha, người dẫn đường để chúng mình can đảm bước qua vùng an toàn của bản thân, tự tin học hỏi, chinh phục những điều mới” – Thụy chia sẻ.

Thầy cũng chính là người nộp hồ sơ và động viên Ngọc Thụy đi thi. Sau cuộc thi, cô thường nhận được lời mời đi dẫn của một số Đài. Kể từ đó, Ngọc Thụy từng bước đến gần hơn với sự nghiệp truyền hình.

Để có những thành quả như ngày hôm nay, Thụy cùng với hành trình rèn luyện bản thân liên tục và không quên biết ơn những người thầy đã dìu dắt cô trong suốt chặng đường gian khó. Tháng 10 năm nay Ngọc Thụy sẽ nhận bằng tốt nghiệp và dần khép lại quãng thời gian sinh viên với nhiều cảm xúc. Cô dự định sau tốt nghiệp sẽ tiếp tục học lên Thạc sỹ. Trong tương lai, Thụy mong muốn trở thành một nhà báo giỏi.

Chúc cho Ngọc Thụy với nhiều dự định sẽ đạt được như ý và thành công hơn nữa trên con đường trở thành nhà báo!

